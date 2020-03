Gemeente Berg en Dal biedt boze inwoner excuses aan

De gemeente Berg en Dal had nooit een persbericht moeten verspreiden waarin werd gesteld dat Luc Scheffers uit Ooij onzin verkocht over een bomenkap bij hem in de buurt. Dat schrijft de gemeente in een rectificatie op dat persbericht.

Op vrijdag 6 maart stuurde de gemeente Berg en Dal een persbericht naar verschillende media, waaronder Omroep Gelderland, over de bomenkap in De Kempkes in Ooij. Daarin stelde de gemeente dat Scheffers 'beweringen doet die nogal verschillen van de feiten'.

Zie ook: Berg en Dal na massale bomenkap: 'We deden het écht volgens de regeltjes!'

'College betreurt dit ten zeerste'

Luc Scheffers werd in dit persbericht met naam genoemd 'en er is in kwalificerende zin gesproken over diens optreden', schrijft de gemeente nu in de rectificatie. 'Het college van burgemeester en wethouders, kennisnemend van het persbericht, betreurt ten zeerste dat dit persbericht namens de gemeente Berg en Dal is verspreid. Het noemen van de naam van de inwoner was onnodig en had niet moeten plaatsvinden.'

Aanleiding is een verschil van inzicht over het voor een flink deel omhakken van het Kempkesbos, waar Scheffers bij in de buurt woont. Volgens Scheffers gebeurde dat onrechtmatig en klopt er geen hout van de gang van zaken. De gemeente stelt echter dat het kappen zoals dat is gebeurd gewoon mag en geheel volgens de regels is gegaan.

Zie ook: Bos in Ooij platgegooid: 'Hier klopt geen hout van'

Beschuldigingen uiten

Volgens Scheffers stinkt de zaak dus, maar van de gemeente kreeg hij te horen dat die prima ruikt. Omroep Gelderland vroeg wethouder Annelies Visser om een reactie, maar de gemeente Berg en Dal wilde alleen middels het gewraakte persbericht reageren.

'Omdat wij het niet netjes vinden als we met iemand in gesprek zijn om dan in de media het gesprek te voeren, laat staan om daar beschuldigingen te uiten', zo staat in die persverklaring. 'Bovendien hebben we al genoeg uren (en dus gemeenschapsgeld) besteed aan de heer Scheffers. We betreuren het dat hij de media op blijft zoeken.'

Maar in die verklaring schreef de gemeente dus wel degelijk over Scheffers en verwoordde daarin hoe de gemeente over hem denkt. 'Ondanks alle feiten, het overleg en toelichting blijft de heer Scheffers overtuigd van zijn gelijk', schreef de gemeente destijds.

Laster

Scheffers werd woest over die persverklaring van zijn gemeente. 'Ik word neergezet als iemand die loopt te liegen', zei hij in een reactie. 'En dat is niet waar, de gemeente liegt.' Volgens Scheffers is hem uitdrukkelijk verzocht zijn klacht over de kap in te trekken. Dat gaat hij niet doen.

Scheffers heeft het persbericht ervaren als laster en nam boos contact op met de gemeente. Kort na het gesprek met de gemeente was de persverklaring van de website van Berg en Dal verdwenen. De link naar het bericht werkt niet meer.

De complete tekst is nog wel te lezen op sites als degroesbeek.nl en henkbaron.nl. De gemeente verzoekt nu alle media waaraan het persbericht is gestuurd het te verwijderen van hun sites.

Blij maar ook teleurgesteld

Scheffers wilde excuses van de gemeente Berg en Dal en heeft die nu dus gekregen. 'Dit is niet de manier waarop de gemeente met inwoners om wil gaan', schrijft het college van burgemeester en wethouders. Op zich is hij daar erg blij mee, zo laat hij weten. Als is de reputatieschade er al. Dat maakt het gevoel dubbel.

Maar hij is teleurgesteld over de wijze van rectificatie. Hij noemt de rectificatie onvolledig en stelt dat er heel wat water door de Waal heeft moeten stromen voor hij de gemeente zover kreeg om te rectificeren.

Kijk hier naar de reportage van begin deze maand over de bomenkap: