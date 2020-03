Door corona getroffen zorgcentrum in Beek overspoeld met kaartjes: 'Dit is zo lief'

Het zorgcentrum is zwaar getroffen door het coronavirus. Vier patiënten zijn eraan overleden. Op de revalidatieafdeling zijn geen besmettingen, maar zitten bewoners wel zonder bezoek.

Bekijk hier de reportage - tekst gaat daaronder verder:

'Er zijn niet alleen kaartjes maar ook bloemen, taart en een telefoon zodat bewoners kunnen videobellen met familie bezorgd', vertelt verpleegkundige Pien Janssen. 'Echt te gek.'

Zie ook: Vier doden door corona in zorgcentrum Beek

Dagen duren lang

Bezoek is dus niet welkom en daarom duren de dagen lang voor bewoners. Een aantal medewerkers kwam op het idee om een kaartjesactie te starten. 'Je kunt wel bedenken dat er momenteel veel verdriet, eenzaamheid, boosheid en onrust in de verpleeghuizen speelt', stond er in de oproep.

'Ik heb er al een hoop gelezen, maar het zijn er zoveel', zegt bewoonster Ria enthousiast. Met een beetje geluk mag ze snel naar huis, maar tot die tijd duren de dagen een stuk korter met alle post. 'Het zijn hele lieve kaartjes', roept ze nog maar eens.

Kalorama is flink getroffen door het coronavirus. Vier patiënten in het doofblindencentrum zijn inmiddels overleden. Over hun achtergrond wordt niet gecommuniceerd, maar het gaat om senioren. Daarnaast zijn er ook nog zes besmettingen in het zorgcentrum, van wie twee mensen aan de betere hand zijn.

Pittige tijden

'Het zijn pittige tijden. Afdelingen met het virus gaan in quarantaine. Gelukkig redden we het nog met al ons personeel', benadrukt woordvoerder Cor Heesmans. Eerder bedankte bestuurder Fieke van Deutekom al haar medewerkers in een speciale videoboodschap.

Zie ook: 'Zeer ingrijpend', zorgcentrum Beek sluit alle afdelingen na corona-uitbraak

Kaartjes sturen kan nog steeds, benadrukken de verpleegkundigen van Kalorama.



Kalorama, Afdeling Kastanjedal

Nieuwe Holleweg 12

6573DX Beek-Ubbergen