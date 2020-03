Voldoende voedsel bij voedselbank, maar het komt niet bij de klanten

De Gelderse voedselbanken hebben vooralsnog voldoende voedsel tijdens de coronacrisis, maar de personele bezetting en het voedsel bij de klanten krijgen is wel een probleem. In Arnhem is een deel van de afhaalpunten dicht en daarom kunnen de klanten vanaf woensdag het voedsel rechtstreeks bij het distributiecentrum ophalen.

'Ongeveer de helft van het personeel is weggevallen' zegt Caroline van der Sluis van het grote distributiecentrum in Arnhem dat alle Gelderse voedselbanken bevoorraadt. 'Ik denk dat zo'n veertig procent van de vrijwilligers boven de 70 jaar is. Zij vallen dus automatisch in de risicogroep en kunnen het werk niet meer doen. En dan is er nog een deel dat bijvoorbeeld om gezondheidsredenen of andere redenen wegvalt tijdens deze crisis.'

Geen chauffeurs

Vanuit het centrum in Arnhem wordt met het voedsel naar alle voedselbanken in Gelderland, en ook nog voor een deel naar Utrecht, gereden. Van der Sluis: 'Maar ook veel chauffeurs zijn weggevallen. Dat maakte het moeilijk om delen van Arnhem en Velp goed te voorzien. Daarom kunnen de klanten daar nu rechtstreeks naar het distributiecentrum komen. Dat is nooit eerder gebeurd. Het is ook eigenlijk niet de bedoeling, maar het kan helaas even niet anders.'

Het belangrijkste is dat klanten voedselpakketten kunnen blijven afhalen en dat lukt nog steeds. Al zijn er volgens Van der Sluis overal wel aanpassingen nodig: 'Al is het alleen al de manier waarop er contact is. Het ophalen van een pakket is ook een sociaal moment. Altijd even bij elkaar zitten en een praatje maken. Ja, dat is nu natuurlijk niet meer aan de orde. Je houdt afstand tot elkaar. Je schuift het pakket veilig toe en dat was het dan.'

Nieuwe vrijwilligers en saamhorigheid

Ondanks het wegvallen van een deel van het personeel, hebben zich ook al weer veel nieuwe vrijwilligers aangemeld. Volgens Van der Sluis zien mensen dat die hulp nodig is en zorgt de situatie ook voor veel saamhorigheid.

Gebrek aan voedsel is er in Gelderland vooralsnog niet. Al zijn ze daar bij het distributiecentrum natuurlijk wel waakzaam op. Bij andere voedselbanken in Nederland is er soms wel schaarste.

Tienduizend kilo voedsel

Van der Sluis: 'We hebben onder meer tienduizend kilo voedsel van defensie ontvangen. Dit was over van een oefening die niet doorging vanwege de coronacrisis. Wat dat betreft ziet het er wel redelijk goed uit. We hopen nog wel op financiële donaties. Die kunnen we wel echt goed gebruiken om alles goed te laten verlopen en om dat ook zo te houden.'