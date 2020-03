Schoolband neemt vanuit huis lied op om Gelderlanders te steunen

Met het nummer willen de bandleden Gelderlanders in hun regio een hart onder de riem steken. In het bijzonder de ouderen die nu kwetsbaar zijn. Daphne Timmer is zangers in de band: 'We waren aan het dimdammen welk liedje we wilde opnemen. Want welk nummer raakt mensen nu? Toen kwamen we al snel op dit nummer.' Volgens Timmer is de boodschap in het nummer duidelijk. 'Zorg voor elkaar. Je staat er niet alleen voor.'

Met oortjes en een basismelodie

Normaal oefent de band dagelijks in de pauzes. Nu kan dat niet meer. De afgelopen dagen begon het te kriebelen. 'We zijn creatief geweest. Namelijk door op afstand een nummer te maken.' In twee dagen tijd nam de band het nummer op.

Via WhatsApp spraken de bandleden af hoe ze het gingen aanpakken. Timmers: 'Onze docent, Alexander Caly, heeft de piano ingespeeld, zodat wij met zijn melodie mee kunnen zingen. Anders zou het een grote zooi worden.'

Met oortjes en koptelefoons luisteren de leerlingen naar de melodie van de docent. Om daarna hun aandeel in het nummer op te nemen. 'Het is heel apart om jezelf te zien zingen met de camera voor je gezicht. En daarna moet je ook nog kritiek op jezelf geven en luisteren of een noot anders moet. Normaal zoeken we dat als band samen uit. Nu moet je dat in je eentje doen.'

Beluister hier het nummer:

Meer dan 50.000 views

In de band zitten vijf leerlingen: Eline Hoogerbrugge, Geertjan van Deelen, Nynke Swart, Esmee van Ballegoijen, en twee docenten: Robert de Vries & Alexander Caly. Drie van hen zitten in het eindexamen jaar. Voor hen kwam er abrupt een einde aan het jaar. Maar met het maken van muziek gaan ze door. 'We hebben al wel weer nieuwe plannen om nummers op te nemen. Een uptempo nummer dit keer, dat is nog moeilijker.' Al gaat de zangeres deze dagen graag een uitdaging aan. 'Je moet wel de uitdaging zoeken als je thuis zit.'

Ze hoopt vooral dat veel mensen de video gaan bekijken. 'Zodat ze weten dat ze er niet alleen voor staan.' Op Instagram is de video al 47.000 keer bekeken, op YouTube ruim 4.700 keer.