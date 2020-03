Arnhemse daklozen slapen niet op straat vanwege corona, verzekert de wethouder

Afgelopen week maakten verschillende partijen zich zorgen over de situatie van Arnhemse daklozen als gevolg van corona. Maar volgens Louwers is er voldoende plek voor iedereen.

Wel is het zo dat het Stoelenproject momenteel minder plekken in de nachtopvang heeft zodat iedereen voldoende afstand kan bewaren gelet op de coronavoorschriften, legt zij uit. 'Maar als daar geen plek is, is de afspraak dat mensen tijdens deze crisis bij Iriszorg terechtkunnen.'

'Daklozen hebben begrip voor situatie'

Wel zit er momenteel een gat voor opvang in de ochtend. 'Het Kruispunt heeft de ochtendinloop namelijk gesloten', legt Louwers uit. Die hebben volgens haar ook veel oudere vrijwilligers, die in de risicogroep vallen. 'En in grote groepen bij elkaar komen, kan sowieso even niet. Voor niemand.' De daklozen hebben ook wel begrip voor deze 'bijzondere situatie', ziet Louwers.

De wethouder bekijkt op dit moment of er mogelijkheden zijn voor alternatieve opvang in de ochtenden. De inloop in de avonden inclusief eten, blijft volgens Louwers sowieso geregeld.

'Alleen op een kamer gaat niet'

Onder de doelgroep is nog geen corona geconstateerd, zegt Louwers. 'Maar je moet rekening houden met mogelijke besmettingen. Daarbij zijn er mensen met verslavingen, of waarbij het niet goed gaat als je die alleen op een kamer zet.'

Louwers komt op korte termijn met een plan voor locaties waar zij in geval van besmetting veilig in quarantaine kunnen. Daarnaast wijst zij op bestaande mogelijkheden, bijvoorbeeld in Nijmegen waar een coronacentrum is ingericht voor onder meer ggz-patiënten. Ook daar kunnen Arnhemse dak- en thuislozen en andere zorgcliënten volgens Louwers terecht.

'Hotels optie bij uitbraak'

De mogelijkheid om hotels die vanwege corona leeg staan te benutten voor de doelgroep, is volgens Louwers nu niet aan de orde. 'Maar als je grote groepen moet verplaatsen, kan dat een optie zijn. Bijvoorbeeld om juist de gezonde mensen te beschermen in het geval van een uitbraak van het virus.'