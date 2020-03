Jorinde is trots op de kracht van Zutphen

Gewoon in vrijetijdskleding in de zonnige tuin. Daar spreken we haar, want vanwege het coronavirus werkt iedereen thuis. 'Ik dus ook. Het is een beetje schipperen als mijn dochter met haar huiswerk bezig is en ik een video-vergadering heb, maar over het algemeen gaat het best goed. We zijn wel wat gewend.'

Verslaggever Marc Loeven zocht Jorinde Klungers op:

Eenzaamheid

Alle medewerkers van Perspectief doen vanuit huis hun best om hulp aan de mensen te blijven bieden. 'Dat houdt in dat we veel bellen hoe het met ze gaat. Soms per videomeeting. Het gaat niet makkelijk, maar we laten wel alles doorgaan. We zijn zelfs de coronahulpgroepen aan het coördineren.'

Jorinde hoort wel dat veel mensen wat eenzaam zijn door de coronamaatregelen. 'Ze bellen dan over de boodschappendienst, maar al gauw komt het gesprek op eenzaamheid. Depressie zelfs soms. We doen ons best om dat beetje extra gezelligheid te geven aan de mensen.'

Hulp bieden

Mensen helpen zit Jorinde in het bloed. 'Ik heb eigenlijk altijd wel vrijwilligerswerk gedaan. Ook in je eigen omgeving kan iedereen wat voor de ander betekenen. Iedereen heeft wel eens hulp nodig, toch. Ik ook hoor.'

De directeur hoopt dat die samenhorigheid en wil om anderen te helpen ook na de coronacrisis blijft. 'We gaan straks na corona weer allemaal aan het werk en dan hebben we weer wat minder tijd. Maar we moeten dat elkaar helpen wel vasthouden.'