Helpen plukken? LTO bereidt voor op crisissituatie

De sites 'helponsoogsten.nl' en 'werkenindelandentuinbouw.nl' worden drukbezocht. LTO vicevoorzitter Eric Douma: 'Tot nu toe hebben 100 bedrijven uit heel Nederland zich gemeld, het gaat om ongeveer 2000 arbeidsplaatsen. In een paar dagen tijd hebben zich ook al 2400 mensen zich aangemeld, die in de land- en tuinbouw willen werken.' De aantallen lopen volgens Douma snel op.

Ook bij Omroep Gelderland kregen we na onze berichtgeving over het dreigende arbeidstekort in de kassen veel reacties van mensen die graag willen helpen plukken.

In samenspraak met het RIVM zijn ook bij telers maatregelen toegepast: 'Bijvoorbeeld met plexiglas schotten tussen plukkers en plukken op 1,5 meter afstand.'

Regio Huissen en Bommelerwaard

In Gelderland zal op het hoogtepunt van de oogst vooral personeel nodig zijn in de regio Zaltbommel en de regio Huissen. Een aantal kwekers hebben hun oproep al geplaatst. Vooralsnog is het aanbod groter dan de vraag. Maar dat zegt volgens de LTO weinig over de aankomende tekorten in de sector. Douma: 'Er gaan mensen uitvallen. Je hebt liever teveel mensen in de poule dan te weinig.'

Kwekers verwachten dat de problemen later deze maand ontstaan wanneer duidelijk wordt welk personeel niet komt werken. Daarnaast zijn er ook kwekers die de platforms nog niet gevonden hebben.

Samenwerking met uitzendbureau's

Ook Gelderlanders die al een dienstverband hebben worden ingezet. Douma: 'We hebben ook contact met uitzendbureau's in de horeca. Zij lenen hun personeel uit.' Tussen uitzendbureau's ontstaan zo unieke samenwerkingen. 'Normaal vinden we elkaar niet. We gooien het helemaal open.' Alle vormen van arbeid worden volgens de vicevoorzitter ingezet. Van zzp'ers en scholieren tot vrijwilligers.

'Ik wil echt werken' of 'Ik vind het gewoon gezellig'

Volgens kweker Frank Wilting is het voor Gelderlanders die willen plukkers belangrijk goed voorbereid te zijn op het werk. Want het werk is zwaar. 'Er is natuurlijk een reden waarom veel arbeidsmigranten het werk doen. Op een gegeven moment wilden Nederlands niet meer plukken.'

Maar de lat ligt nu ook wat lager. De beste aardbeienplukker hoeven ze niet te zijn. Douma: 'Het is crisistijd en we roeien met de riemen die we hebben. Daarom ook de oproep aan eenieder om je te melden. We hebben veel mensen nodig.'

Hoe kan ik me aanmelden?

Gelderlanders kunnen zowel parttime als fulltime plukken. Bij het uitzendbureau kunt u officieel solliciteren. Via het burgerplatform kunt u zelf invullen hoeveel uren u wilt lukken. Vervolgens zoeken uitzendbureau's de juiste match.