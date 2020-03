Speel-o-theek Beuningen blijft juist in deze saaie coronatijd open

'Ik wil die' roept een jongetje dat met zijn moeder en zusje een paar geleende spellen komt terugbrengen. Annemarie de Leeuw van de Speel-o-saurus in Beuningen kijkt tevreden toe.

Juist nu open

'Ja, het is gewoon heel saai thuis als je drie weken thuis moet werken en je hebt kinderen. Waar ga je ze mee bezighouden?', zegt Annemarie. Daarom besloot ze om haar speel-o-theek ondanks de coronacrisis open te houden. 'Maar we hebben natuurlijk ook vrijwilligers en we willen dat het hier veilig blijft, dus we hebben inderdaad onze openingstijden aangepast.'

Wie denkt dat er alleen ouders met kinderen langskomen heeft het mis. Paulien Hagers komt deze woensdagochtend een puzzel lenen voor zichzelf. 'Liefst eentje met veel stukjes. 'Het gaat allemaal nog wel een tijd duren.' Ze is erg blij dat de speel-o-theek toch nog een aantal dagdelen in de week open is.

Speelgoed 24 uur in quarantaine

Aan de veiligheid voor de leners van het speelgoed is ook gedacht. 'We zorgen dat bordspellen 24 uur niet worden uitgeleend nadat ze zijn teruggebracht. Het bordspel gaat ook even in quarantaine', legt Annemarie uit.

Daarnaast wordt al het speelgoed nog eens grondig afgenomen met desinfecterende doekjes.

Ondertussen roept het jongetje opnieuw 'ik wil die' tegen zijn moeder. 'Maar SpongeBob vind ik helemaal niet leuk', antwoordt zij. Daar heeft het jongetje geen boodschap aan. 'Het moet wel', laat hij zijn moeder weten.

Annemarie slaat het lachend gade: 'Jammer! Ze kiezen altijd iets wat je zelf niet leuk vindt hè.'