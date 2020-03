'Waar komt die 1,5 meter afstand vandaan?' Antwoorden op nieuwe coronavragen

Op Radio Gelderland beantwoordde GGD-arts Brahma woensdag opnieuw diverse vragen van luisteraars in het lunchprogramma van Irene ten Voorde. De antwoorden vindt u hieronder, evenals verwijzingen naar eerdere vraag-antwoordsessies op de radio.

In de speciale live-uitzendingen van De Week van Gelderland, die Omroep Gelderland dagelijks vanaf 17.20 uur uitzendt, nemen ook steeds deskundigen plaats. Woensdag zitten GGD-arts Brahma en regiomanager Mike Bruggeman van Siza, dat ondersteuning biedt aan mensen met een chronische ziekte of beperking, aan tafel in de uitzending.

Er staan deze dagen een miljoen deskundigen op, die van alles roepen over het virus of een lockdown. Hoe weet je als leek nog wie je moet volgen?

Professor Jaap van Dissel van het RIVM is coördinator van het Landelijk Coördinatiepunt Infectieziektenbestrijding (LCI) en is een goede bron. Je kunt daarnaast best naar dierenartsen luisteren, maar het lijkt me verstandig om te luisteren naar mensen die verstand hebben van publieke gezondheidszorg. En naar mensen die in het veld staan. Zij weten precies wat er aan de hand is. Met leunstoeldeskundigen heb ik niet zoveel.

Van Dissel sprak vanmorgen over een voorzichtige afname van het aantal patiënten. Hoe kijk jij daar tegenaan?

Hij heeft gezegd dat het er in ieder geval één dag op lijkt. Ik denk dat het heel erg regionaal is en er in onze regio eerder een stijging lijkt te zijn. Maar landelijk zal professor Van Dissel het wel juist hebben. We moeten alleen nog zien dat het meerdere dagen achter elkaar hetzelfde is.

Kan het virus in de lucht overleven?

Dat zweven in de lucht zie ik niet zo zitten. Ik zou niet weten hoe dat moet. Dan zou het een heel klein deeltje moeten zijn dat rondfladdert. Dat lijkt me niet. Als je op de grond stampt, zou een speekseldeeltje op kunnen vliegen. Dat zou goed kunnen, maar dat is níet de voornaamste verspreidingsbron. Dan moet je erin gaan rollen op de grond.

Ik begrijp die anderhalve meter afstand niet. Zou twee meter ook kunnen, of juist één meter?

Het heeft te maken met hoe makkelijk en ver die virusdeeltjes in spuug en een explosie van het niezen komen. Er zijn mensen die heel fanatiek zijn, dan gaat die consumptie wel verder dan anderhalve meter. Ergens zeg je: dit is het punt waar de deeltjes bij het gros van de mensen neerkomen bij hoesten en niezen. Je kiest voor een min of meer veilige zone. Als je er tien meter van maakt, kun je niet meer in één kamer zitten. Dat is niet handelbaar.

Ik spreek waarschijnlijk namens alle daters en Tinderaars. Zoenen met iemand die je net kent is misschien niet zo verstandig, maar kan het virus zich ook anderhalve meter van het gezicht verspreiden, via de vaginale of anale streken naar de mond?

Ik ben een arts die ook nog seksuele gezondheid heeft gedaan. Als je dat wilt doen, moet je het veilig doen. Dat geldt voor hiv, voor soa's, chlamydia, syfillis, gonorroe en ga zo maar door. Een collega van me zegt dat eigenlijk alle infectieziekten seksueel overdraagbaar zijn. Wil je het risico nemen op Tinder, dan moet je dat vooral doen. Maar bedenk je wel dat je dan geïnfecteerd kunt raken. Het blijft alleen wel zo dat het grootste deel van de COVID-19 infecties gebeuren via mensen die symptomen hebben. Als je de behoefte hebt om met iemand te zoenen die aan het hoesten, proesten en niezen is, dan moet je denk ik bij jezelf te rade gaan.

Ik ben 70+, heb astma en zit in de risicogroep. Mag mijn zoon nog komen als hij anderhalve meter bij me wegblijft? Ik ben niet ziek.

Het is een moeilijk advies om te geven, maar op basis van haar leeftijd en haar onderliggend lijden, de astma, loopt ze toch enig risico als haar zoon komt. Er zijn andere manieren om dat te doen. Je kunt een iPad gebruiken. Natuurlijk is het fijn om je zoon te zien, maar je kunt het anders doen.

Kan ik naar de pedicure?

Volgens mij hebben we in Nederland net afgesproken dat we de services van kappers, stylisten, pedicures en manicures helaas tijdelijk opschorten. Dat duurt niet eeuwig, en het is fijn om goed bijgehouden te zijn, maar op dit moment zeggen we dat het toch een risicovol contact is.

Helpt sterke drank tegen het virus?

Ik zeg maar zo: als forensisch arts kom ik wel vaker mensen tegen die denken dat dat helpt. Nee, alcohol helpt nergens tegen. Het is een mythe dat het ergens goed voor is en zeker niet goed voor de bestrijding van corona.

Ik heb begrepen dat in China melk wordt geadviseerd. Helpt dat voor de weerstand?

Ik hoor allerlei zaken over voeding die goed en slecht zou zijn. Aan de ene kant geeft voeding ons troost: ik kan me voorstellen dat je graag een grog drinkt als je verkouden bent. Met limoen, citroen, honing, gember, noem het maar op. Of het werkt, weet ik niet. Maar melk als genezing? Dat heb ik nog niet gehoord. Drink het vooral omdat je het lekker vindt.

Ontsmettingsmiddel is nergens meer te krijgen. Is gewoon goed schoonmaken met schoonmaakmiddel ook oké?

Dat is een gewetensvraag. In een ideale wereld zou je willen dat iedereen de juiste middelen gebruikt. Maar als het er niet is, moet je het doen met wat voorhanden is. Ook dan geldt weer: gebruik je gezond verstand. Je gaat niet zes keer per dag schoonmaken. Als je chloor wilt gebruiken, tja: dat bijt in meubels. Ik ben geen huishoudkundige. Ik zou zeggen voor nu: gebruik schoonmaakmiddel als er niets anders is.

Is het een goed idee om een oud handvat van je fiets mee te nemen en daarmee deuren te openen?

Ik hoorde een mooi verhaal van een vriendin van me in de Verenigde Staten. Die is nogal een sloddervos en zei: ik trek handschoenen aan zodra ik van huis ga. Dan moet ik opletten wat ik doe en ben ik me bewust wat ik aanraak. Maar dat is een trucje. We doen heel veel handelingen automatisch, zonder er echt wakker bij te zijn. Als deze meneer dat wil doen, moet hij dat doen. Maar ik zou het niet doen.