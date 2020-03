Vandaag 75 jaar geleden: De beste Goede Vrijdag ooit! Dinxperlo en Aalten bevrijd

Dinxperlo en Aalten worden op dezelfde dag bevrijd, maar dat is dan ook de enige overeenkomst want waar in Dinxperlo voorafgaande aan die bevrijding zwaar gevochten wordt is er in Aalten slechts sprake van schermutselingen.

In Dinxperlo, op de grens van het 'Reich', wordt door Duitse elite-eenheden verbeten gevochten. Alleen al aan Britse zijde vinden 85 mannen de dood, maar 30.000 granaten verder, op Goede Vrijdag 30 maart mag ook Dinxperlo zich bevrijd noemen.

'Gezamenlijk fietsen wij naar het dorp', zo schrijft Dik Noordijk, een Rotterdammer die in De Heurne zit ondergedoken bij de familie Keuper, in zijn dagboek. 'Op weg erheen zie ik veel troosteloze dingen: een uitgebrande boterfabriek, vele in puin geschoten boerderijen, afgeknapte elektrische palen, diepe tanksporen dwars door het bouwland. Hoe meer we het dorp naderen, hoe erger het wordt. De aangerichte ravage is erger dan ik verwachtte. En dan zie ik eindelijk de eerste Tommy’s. Naar dit moment heb ik vijf jaar lang uitgezien, hier heb ik naar gesnakt. In het huis van Jan zitten vele Tommy’s, daar rook ik mijn eerste Engelse sigaret.'

Knipsel uit de Bredasche Courant van 31 maart.

Aalten, de onderduikers mogen eindelijk naar buiten!

Terwijl het dorp nog rouwt om de 18 doden die een week eerder vallen bij een geallieerd bombardement om de weg voor de bevrijders te effenen, rollen ook in Aalten die dag de Britse tanks binnen. Rondzwervende Duitsers maken nog negen slachtoffers onder de Grenadier Guards. Rond middernacht sneuvelen twee soldaten van de Irish Guards door een mijn.

Langzaam wordt dan ook duidelijk dat Aalten meer inwoners heeft dan wie dan ook voor mogelijk heeft gehouden. Uit alle hoeken en gaten komen er onderduikers te voorschijn. Joden, verzetsstrijders, mannen die de arbeitseinsatz probeerden te ontlopen. Eén op de vijf Aaltenaren is onderduiker. 'Mijn moeder kon die vrijheid niet aan', zo vertelt de nu 82-jarige Sallo van Gelder. 'Na 2,5 jaar ontberingen en onzekerheid in de onderduik, was de vrijheid haar te veel. Het heeft jaren geduurd voor ze daar een beetje overheen was'.

Vanaf maandag 13 april kunt u bij Omroep Gelderland het hele verhaal van de bevrijding volgen. De serie '75 jaar vrijheid: in het spoor van de bevrijders' is tot 1 mei iedere werkdag om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland. Kijk op gelderland.75jaarvrijheid.nl/route wanneer de uitzending over jouw woonplaats gaat.