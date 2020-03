Heeft u een verhaal over hoe corona uw leven verandert?

Mijn naam is Ton Dicker, Arnhemmer, amateur historicus en docent electrotechniek ROVC in Ede.

Wij maken momenteel een historische gebeurtenis mee. Nu we min of meer op onszelf worden aangewezen willen we van de nood een deugd maken. Degene die dit leest wordt uitgenodigd om mee te doen met het project: Hoe Corona mijn leven veranderde.

Op dit moment ben ik bezig om te inventariseren of er belangstelling is om een boek te maken over de verhalen die mensen mee maken hoe corona hun leven veranderd.

Ik ben daarom op zoek naar verhalen vanuit de mensen zelf. Raakt corona u op wat voor manier dan ook; gezondheid, maatschappelijk, werkgerelateerd etc.

Stuur mij deze verhalen in om te kijken of we hier een bundeling van kunnen maken in boekvorm.

De opbrengst van dit boek wil ik gaan doneren aan het Leidse lab tbv het ontwikkelen van een vaccin.

Heeft u een verhaal wat u wilt delen? Laat hieronder uw reactie achter.