Corona eist jongste slachtoffer tot nu toe, vrouw van 52 uit Tiel overleden

Een 52-jarige vrouw uit Tiel is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is het jongste slachtoffer in ons land tot nu toe.

Het nieuws is woensdag bekendgemaakt door burgemeester Hans Beenakker. Hij kreeg 's ochtends het bericht dat de vrouw was overleden en spreekt zijn medeleven uit. Het is niet bekend of er sprake was van onderliggend lijden.

Het is de tweede inwoner van Tiel die aan het coronavirus is overleden. Maandag werd bekend dat een 72-jarige man in Ziekenhuis Rivierenland om het leven was gekomen.

In ons land zijn volgens de laatste cijfers van het RIVM 276 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. De jongste dode was tot dinsdag 55 jaar oud.

Zie ook: Ons liveblog over alle ontwikkelingen rondom het coronavirus