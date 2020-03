'Komst hoveniersbedrijf kan einde maken aan muggenplaag Balgoij'

Een muggenplaag bij de Eindsestraat in Balgoij kan mogelijk opgelost worden wanneer een agrarisch perceel op nummer 37 in gebruik wordt genomen door een hoveniersbedrijf. Dat stelt het Wijchense college. De hovenier zou, in tegenstelling tot de huidige eigenaren, wel van plan zijn om te investeren in de bestrijding van wat volgens het college malariamuggen zijn.

Gierkelders

Een hovenier wil zich vestigen op de locatie waar een bekend is dat er sprake is van een muggenplaag. De huidige eigenaren zijn niet bereid te investeren in bestrijding van de muggen, maar het hoveniersbedrijf wel. ‘De stallen die nu aanwezig zijn op het agrarisch bouwblok zijn niet meer in gebruik’, laat het college weten.

‘Omwonden ervaren al gedurende een lange periode van meerdere jaren muggenoverlast. De bron hiervan lijkt te zijn gelegen in de onder de stallen aanwezige gierkelders. Het hoveniersbedrijf heeft aangegeven dat zij overgaan tot het dempen van de gierkelders en uiteindelijk tot sloop van de stallen. Dit is als verplichting opgenomen in de vast te stellen planschadeovereenkomst. Indien de haard inderdaad in de gierkelders ligt wordt daarmee hoogstwaarschijnlijk de muggenoverlast beëindigd.’

Malariamug

Volgens het college lijkt te het op de locatie te gaan om de beruchte malariamug. ‘Deze kan in theorie malaria overbrengen, echter moet er dan wel eerst contact zijn geweest met een besmet persoon. Vandaar dat er geen direct gevaar is voor de volksgezondheid. Daarom is er ook niet van gemeentewege opgetreden.’