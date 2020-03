Schouwburg Amphion puzzelt in coronacrisis

'Een hele lastige puzzel, met heel veel kleine stukjes, maar producenten en artiesten hebben er ook alle belang bij om te spelen', vertelt directeur Charles Droste van het Amphion. Omdat er tot juni niet gespeeld mag worden in de schouwburg, moet er voor ongeveer 75 voorstellingen een nieuwe datum worden gevonden.

'We willen zoveel mogelijk door laten gaan en koersen daarvoor op juni, juli en september. We gaan het niet per voorstelling communiceren, want dat krijg je iedere dag een mailtje', zegt Droste, die in een keer naar buiten wil treden met het programma: “De vraag aan het publiek is, heb even geduld, geef ons even de tijd, maar weet dat je te horen krijgt waar het naartoe gaat. Wat in ieder geval zeker is, is dat 2020/2021 het drukste theaterseizoen ooit wordt.'



Tegelijkertijd heeft de coronacrisis grote financiële invloed op het theater. Droste heeft werktijdverkorting aangevraagd voor zijn werknemers en hoopt op steun vanuit Den Haag door een lobby van branchevereniging VSCD. 'Voor ons geldt, hoe meer voorstellingen we kunnen inhalen, hoe minder pijn we lijden', zegt de directeur, die aangeeft het tot september uit te kunnen zingen: 'Daarna moeten we kijken hoeveel voorstellingen er gespeeld zijn, maar voorlopig hebben we nog wat lucht in de banden. Het is wel echt te hopen dat we vanaf juni aan de bak mogen, anders wordt de situatie wel erg nijpend.'

Sector hard geraakt

Droste haast zich te zeggen dat niet alleen theaters worden geraakt, maar ook artiesten en andere bedrijven die afhankelijk zijn van de theaterwereld. 'Van een productie als de show van Tineke Schouten moeten veertien gezinnen eten', zegt de directeur.

'Maar ook een schoonmaakbedrijf hoeft niet schoon te maken als voorstellingen niet doorgaan, de effecten zijn legio. Het belangrijkste is nu wel dat we met z’n allen het coronavirus eronder krijgen. Daarna kijken we hoe we problemen kunnen oplossen.'