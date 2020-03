Thuisblijven vanwege corona? Dat kan zo maar niet!

Lonneke Nouwen is advocaat bij het Nijmeegse advocatenkantoor Poelmann van den Broek. Ze geeft bovendien les aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze krijgt veel vragen die te maken hebben met arbeidsrecht: 'Ik doe deze dagen bijna niets anders dan zaken die met corona te maken hebben.'

Bang om besmet te worden op het werk

Neem deze vraag: 'Ik moet naar mijn werk, maar ik ben bang om daar besmet te raken. Kun je dan gewoon thuis blijven?'

Dat kan volgens Nouwen dus niet zomaar: 'Van een werknemer die zelf geen klachten ervaart, die niet tot enige risicogroep behoort en waarvoor het niet mogelijk is om thuis te werken, mag je als werkgever verlangen dat die werknemer komt werken.'

Die werkgever moet dan wél zorgen dat er ook daadwerkelijk een veilige werkomgeving is: 'Dus dat de regels die het RIVM gesteld heeft, in acht worden genomen.'

Als dat niet het geval is, vindt Nouwen dat je niet van een werknemer kunt verlangen dat die komt werken. Als je wel tot een risicogroep behoort en je bijvoorbeeld een transplantatie hebt gehad, gelden volgens Nouwen andere regels. Dat is volgens haar afhankelijk van het geval.

Thuis blijven om op je kind te passen

Maria schrijft: 'Mijn dochter werkt in de zorg, haar dochtertje zit thuis. Ze hebben geen kinderopvang. Haar man wil wel thuisblijven, maar mag dat niet van zijn baas. Hij moet maar vakantie opnemen.'

Volgens Nouwen heb je niet zo maar het recht om vrij te krijgen: 'Het is je eigen verantwoording als werknemer, en dan is vakantiedagen opnemen een soort tussenoplossing. Je zou ook nog kunnen denken aan het opnemen van een stukje zorgverlof. Daar is die regeling niet helemaal voor bedoeld, maar je ziet dat de werkgever bereid is dat een beetje op te rekken en op die manier mee te denken met de werknemers.' Je kunt dus niet zo maar vrij krijgen: 'Je hebt als werknemer toch de plicht je best te blijven doen.'

Thuis blijven vanwege een hoestje

Wat doe je als je last hebt van een hoestje? Normaal werk je dan gewoon door. Nu moet je verplicht thuisblijven. Geldt dat dan als een ziekmelding of moet je daar dan vakantie-uren voor opnemen?

Een ziekmelding kun je alleen doen als je geen arbeid kunt verrichten, aldus Nouwen. Als je dus echt arbeidsongeschikt bent. Als dat niet het geval is moet je volgens de advocaat toch kijken of je thuis kunt werken: 'Als dat absoluut niet kan, dan denk ik dat het in de risicosfeer van de werkgever gaat vallen. Die heeft een onderneming en daar horen dit soort situaties dan bij.'

In dit geval hoef je dan geen vakantie-uren of meeruren op te nemen. Behalve wanneer je bijvoorbeeld heel erg veel overuren hebt: 'Kijk we moeten elkaar allemaal een beetje helpen in deze bijzondere periode. Dus ik vind dat ook van werknemers wat verwacht mag worden.'

Radiopresentator Irene ten Voorde in gesprek met Lonneke Nouwen: