Prachtige dronebeelden: fruittelers beregenen bomen om vrieskou

Bekijk de dronebeelden boven een boomgaard in Buurmalsen. De tekst gaat daaronder verder.

De maanden december, januari en februari leverden samen minder dagen met matige vorst (temperaturen onder -5) op dan de afgelopen nachten deden. Dat het in deze tijd van het jaar nog vriest is niet uniek. Tuinders en fruittelers moeten er echter wel op inspelen en voorkomen dat al uitgekomen knoppen bevriezen. Met name de perenbomen staan bijvoorbeeld al in de knop, met dank aan de zachte winter.

-7,6 graden in Hupsel

In onze provincie zakte de temperatuur afgelopen nacht op meerdere plaatsen naar -1 tot -3 graden. Koud werd het pas echt in Woensdrecht, waar -6,2 graden werd gemeten.

Meteoroloog Lennert Eijke van Weerplaza zegt dat de temperaturen in Gelderland niet erg verschillen ten opzichte van voorgaande jaren. 'We meten de temperatuur op anderhalve meter hoogte boven de grond. Ga je op een hoogte van tien centimeter zitten, dan zie je dat het de afgelopen nachten wel koud werd. Zoals in Hupsel, waar we -7,6 graden waarnamen. En ja, dan is beregenen natuurlijk noodzaak om bloesem en knoppen die net in bloei staan te beschermen.'

Kijken we naar heel Nederland, dan was de -6,2 graden in Woensdrecht indrukwekkend. Slechts één keer eerder in de geschiedenis was het net zo koud in Nederland op 25 maart. In 1911 schoot het kwik in Eelde (Groningen) ook naar -6,2.

Zoelen

In Zoelen namen fruittelers ook maatregelen en werd gekozen voor beregening, om vorstschade in de jonge knoppen te voorkomen.