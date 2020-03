Ook streep door Alpe d'HuZes, Gelderse deelnemers vol begrip

Heel erg jammer, maar een onvermijdelijke beslissing. Voor honderden Gelderse deelnemers kan er dit jaar een streep door hun deelname aan de Alpe 'd HuZes. Het benefietevenement in Frankrijk waar jaarlijks geld wordt opgehaald in de strijd tegen kanker, zou plaatsvinden in de eerste week van juni. Vanwege alle maatregelen rondom de coronacrisis heeft organisatie deze editie met een jaar verplaatst.

Het zou dit jaar een bijzondere editie worden, zeker voor Team PA uit Rheden. Zij deden in groepsverband al negen keer mee aan de tocht en zouden dit jaar hun jubileum vieren. Teamcaptain Martin de Vries realiseert zich dat er geen andere optie was. 'De focus ligt op de bestrijding van het virus, dus onze gedachten gaan nu ook echt uit naar al die mensen die overleden zijn en nog gaan overlijden door dit virus.'

Toch ligt de focus nu al op volgend jaar. 'Als we straks hopelijk de strijd met dit virus gewonnen hebben, dan strijden we nog wel steeds tegen kanker. Dagelijks gaan er 128 mensen in Nederland dood aan kanker. Daar blijven wij ons vol voor inzetten.'

Verslaggever fietst mee

Verslaggever Maarten Beeks was namens Omroep Gelderland ook in training voor het evenement en had zich aangesloten bij Team PA. Ook hij is vastbesloten de tocht volgend jaar alsnog te volbrengen. 'We gaan door, we moeten door. De hele wereld ziet nu, weliswaar op een ander terrein, hoe erg we de medische wetenschap en de zorg nodig hebben. Ook op het gebied van kanker is er gewoonweg veel geld nodig om onderzoeken uit te kunnen voeren.'

Er was dit jaar al ruim zeven miljoen euro opgehaald door alle deelnemers aan de Alpe d'HuZes. Team PA, dat in negen jaar tijd meer dan 250.000 euro had opgehaald, zag de teller dit jaar ook al ruim boven de 20.000 euro staan. Dat geld gaat mee naar het totaalbedrag van vorig jaar.

De organisatie heeft laten weten dat de persoonlijke actiepagina's actief blijven tot en met de editie van 2021.

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Martin de Vries: