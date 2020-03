Ondernemers bestrijden coronacrisis door alle producten thuis te bezorgen

Richard Meulman heeft een kaaswinkel in de binnenstad van Hattem. Normaal gesproken weten de inwoners van het stadje zijn zaak goed te vinden. 'Maar nu blijven de meeste mensen toch thuis. Terecht ook natuurlijk, ik denk dat het goed is dat we ons houden aan de voorschriften. Maar het kost me wel veel omzet.'

En hij is niet de enige. De wegblijvende klanten vormden de afgelopen weken al een belangrijk gespreksonderwerp in de oude binnenstad. 'Een van mijn klanten zei toen tegen mij: als ik een keer kan helpen, door iets voor je bij mensen thuis te bezorgen, dan doe ik dat graag voor je', vertelt Meulman.

Dat voorstel kwam nog eens ter sprake, waarna de Hattemer ondernemersvereniging, de HAVO, besloot zo'n service op te zetten. 'Het zou natuurlijk zonde zijn als we straks als ondernemers met z'n allen achter elkaar aan fietsen', zegt Meulman. 'Dan kunnen we dat beter centraal coördineren.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Hetty Scholtens is bestuurslid bij de HAVO. Ook zij merkt in haar kledingwinkel al dat het een stuk rustiger wordt. 'Terwijl ik net allemaal nieuwe kleren heb gekocht. Dat moet ik wel afbetalen aan mijn leveranciers', wijst ze om zich heen.

Volgens haar is het juist nu belangrijk om lokale ondernemers te steunen. 'Kleine lokale ondernemingen vormen samen de binnenstad, waar iedereen zo graag naartoe gaat. Maar omdat het nu zo rustig is in de binnenstad, ontstaat het risico dat juist de lokale ondernemers straks failliet zijn. En wat houd je dan over, na de crisis?'

Betalen via een Tikkie

Het idee van de HAVO is simpel: iedere Hattemer kan bellen met de onderneming waar hij een bestelling wil plaatsen. Hij geeft de bestelling door en regelt de betaling. 'Je kunt niet bij die vrijwilliger betalen, dus dat moet echt wel eerder geregeld zijn, bijvoorbeeld via een Tikkie', legt Meulman uit. 'Om vijf uur verzamelen wij alle producten van alle winkels op één centraal punt, en geven we het mee aan de vrijwilligers.'

Hattem is niet de enige stad met zo'n initiatief. Ook in Zutphen hebben ondernemers hun krachten gebundeld. Via de website zutphenhelpt.nl kunnen inwoners hun bestelling bij de lokale middenstand plaatsen. In andere dorpen en steden werken horeca-ondernemers samen in de hoop deze periode toch omzet te kunnen draaien.

Hans Havinga is de eerste vrijwilliger die producten rondbrengt. Met zijn bakfiets komt hij alles in het centrum ophalen. 'Ik zit nu toch de hele dag thuis, achter mijn computer. Dan is het wel even lekker om een rondje te fietsen, en gelijk de lokale ondernemers te steunen. Samen zijn we Hattem, dus ik vind dat wel een mooie manier om iets bij te dragen.'

Afstand houden

Een brood bestellen bij de bakker lijkt wat makkelijker dan een kledingstuk. Toch heeft Scholtens ook daar wel vertrouwen in. 'Ik ken de meesten van mijn klanten wel. Ik ken hun maten, en weet welke stijl bij ze past.' Ze is ook bezig met een webshop. 'Dan kan iedereen online zien wat ik heb.'

Ook bijvoorbeeld de lingeriewinkel, schoenenzaken en de smederij doen mee aan de actie. 'Eigenlijk zeiden bijna alle ondernemers gelijk ja', zegt Meulman. 'Dit is een mooie manier om als lokale ondernemers toch nog omzet te blijven draaien.'

Terwijl Havinga op de fiets stapt, belooft hij wel afstand te houden. 'Ik zet de producten voor de deur en klop even op het raam. We moeten ons allemaal houden aan die regels.'