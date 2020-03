Nijmeegs hotel laat verpleegkundigen gratis slapen: 'We doen graag wat terug'

'We hebben op dit moment vijf à zes gasten van ziekenhuizen die hier tot zaterdag overnachten', vertelt eigenaar John Janssen Duyghuysen. 'We zijn blij dat we wat terug kunnen doen. Geld is voor ons even niet belangrijk, daarom stellen we het hotel open voor ze.'

Bijna leeg

'We zaten met een bijna leeg hotel en hadden een hoop tijd over. Mijn vrouw kwam toen op dit idee. Als mensen helemaal van heel ver moeten komen om in het CWZ of het Radboud te werken, kunnen ze beter hier verblijven. Dan kunnen ze lekker even uitrusten, want het is natuurlijk een gigantische chaos in de ziekenhuizen waar zij werken.'





Net terug uit Indonesië

Esther Geurts en Eline Verschuren kwamen dinsdagavond aan. 'We zijn vijf dagen geleden teruggekomen van onze vakantie', vertelt Esther. 'We zaten in Indonesië, maar door het coronavirus moesten we ineens terug. Voor de reis hadden we onze baan opgezegd. We werkten daarvoor al in de zorg en waren van plan om te gaan detacheren. Dat zijn we nu maar meteen gaan doen.'

Kosteloos

Eline vindt het heel bijzonder dat ze kosteloos in het hotel mogen verblijven. 'We komen uit het oosten van het land, het is superfijn dat we hier kunnen slapen. Echt fantastisch.' Esther beaamt dat. 'Echt top. Toen ik het las, kon ik het eigenlijk niet geloven. Ik belde naar het hotel met de vraag of we echt niets hoefden te betalen. Ik woon in Enschede, dat is anderhalf tot twee uur rijden. Dus dit scheelt heel veel.' Esther Geurts komt haar kamer binnen

Heftig

De twee verpleegkundigen bereiden zich voor een heftige periode. 'Ik ben heel benieuwd wat we aan gaan treffen', zegt Eline. 'Ik denk wel dat ze hier goed voorbereid zijn, ook na de situatie in Italië. Het is misschien nog wel een beetje stilte voor de storm, maar ik verwacht dat we het heel druk gaan krijgen.' Esther weet niet of ze met corona-patiënten in aanraking komt. 'In principe niet. We gaan het meemaken. De corona-patiënten worden op de normale intensive care gelegd en de patiënten die daar normaal liggen en geen corona hebben, worden op andere locaties verpleegd. En daar gaan wij werken.'