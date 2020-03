Moeten we ons extra zorgen maken? Vragen én antwoorden over het coronavirus

Iedere werkdag om 17.20 uur beantwoorden we jullie vragen over het corona-virus in een speciale uitzendingen op TV Gelderland. Dinsdag zat GGD-arts infectieziekten Ashis Brahma aan tafel. Dit zijn de vijf opvallendste vragen mét de antwoorden.

1. Hoe kan het dat niet iedereen binnen een gezin ziek wordt? En kun je immuun worden voor het coronavirus?

'Sommige mensen worden erg ziek van het coronavirus en anderen hebben nauwelijks klachten. Daar is niks over te zeggen. Vandaag hoorde ik wel het verhaal dat twee leden van één gezin overleden zijn. Zo heftig kan het zijn. Op dit moment is nog niet duidelijk of je immuun bent voor het coronavirus als je het al hebt gehad.'

2. Als er één gezinslid koorts heeft hoe lang moeten de andere gezinsleden dan thuis zitten?

'Twee weken is de richtlijn. Dat klinkt heel lang, maar dat doen we echt om onze kwetsbare ouderen te beschermen.'

3. Iedereen moet anderhalve meter afstand van elkaar houden. Wat gebeurt er met het virus na anderhalve meter?

'Er is onderzoek gedaan wat er gebeurt als je niest of hoest. Daar zijn op Youtube mooie filmpjes van te bekijken. Dan zie je dat een wolk van virusdeeltjes en speeksel en snot zich maximaal anderhalve meter verspreidt. Hoe meer moeite je doet om bij elkaar vandaan te staan, hoe kleiner het besmettingsrisico is. Daarbij moet iedereen vaak zijn handen wassen en zo min mogelijk zijn gezicht aanraken.'

4. Kan het virus echt 24 uur overleven op materialen?

'Daar is geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Een virus heeft baat bij een bepaalde temperatuur. Soms is dat heel erg koud - paradoxaal, soms heel erg warm. Dus het ligt vooral aan het oppervlakte, of het bijvoorbeeld omringt is door snot of dat het ergens op een koude plaat ligt. Maar ik denk niet dat er een klokje op staat.'

5. Er zijn weer meer besmettingen en doden door corona. Moeten we ons extra zorgen maken?

'Eigenlijk is het vooral belangrijk hoeveel mensen in het ziekenhuis worden opgenomen en op de intensive care liggen. Op die cijfers moeten we vooral letten. Dat is de top van de piramide. Daar onder weten we niet precies hoeveel mensen corona hebben.'

Heb je ook een vraag over corona? Mail dan naar corona@gld.nl. Bekijk hieronder de volledige uitzending terug:

