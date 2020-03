Topsporters in coronatijd: Richel Hogenkamp vindt creatieve oplossing

door Richard van der Made

Achterhoekse nuchterheid helpt Hogenkamp waarschijnlijk wel een beetje door deze bizarre crisistijden. Natuurlijk, ze mist het ritme en de vaste structuren van een seizoen. De grote toernooien en het plezier in tennis. Maar de 27-jarige Hogenkamp, die drie jaar geleden de top 100 binnenstormde, hoofdtoernooien speelde op Grandslams en ook al 15 ITF toernooien op haar naam schreef, is ook realistisch. Ze beseft dat andere dingen voorlopig veel belangrijker zijn.

'Ik kan best snel omschakelen', zegt ze op rustige toon vanuit haar woonplaats Doetinchem. 'Het heeft ook weinig zin om je zitten op te vreten. Dit went ook wel weer snel, hoewel het pas anderhalve week duurt. We moeten dit met zijn allen nog heel lang volhouden. '

Schoon huis

Hogenkamp probeert dus positief te zijn en fit te blijven. 'Ik heb skeelers gekocht en wat gewichten. Je wil jezelf fris te houden en ondertussen doe je andere dingen waar je normaal gesproken minder mee bezig bent. Ons huis is nog nooit zo schoon en opgeruimd geweest. En ik heb gelukkig extra tijd voor de hondjes. Je moet nu ook wat extra genieten.'

Privéles

Tegelijkertijd baalt ze enorm. 'Je leeft toe naar evenementen. Er is volop afwisseling in ons leven. Een kantoorbaan van 9 tot 5 is het nooit. En nu is elke dag min of meer hetzelfde en zit je heel veel thuis. Dat zijn sporters niet gewend en dus moet je wel wat bedenken. Ik heb mijn vriendin vandaag ook maar even een soort van privéles gegeven', lacht ze. 'Daar was ze wel blij mee volgens mij.'

Baan achter het huis

Alle banen bij de clubs zijn gesloten. Met hulp van haar trainer Kees Oostrom, al sinds haar jeugdjaren haar trainer, ontdekte Hogenkamp toch een baan waarop ze kan trainen. 'Gewoon bij mensen in Velp achter het huis', lacht ze. 'We hebben maar gewoon aangebeld, contact gelegd en gevraagd of het kon. Nu kan ik op een prima baan twee of drie keer per week terecht.'

Specifiek voetenwerk

Hogenkamp neemt de afgekondigde maatregelen zeer serieus. 'We houden ons uiteraard ook op die plek aan de nieuwe maatregelen en zijn op de baan niet met meer dan drie personen tegelijk bezig. Maar het is heerlijk om zo midden in het bos met de vogeltjes op de achtergrond toch nog gericht bezig te kunnen zijn. Het voetenwerk krijgt nu wat meer specifieke aandacht die gewoon nodig is.'

Dat showt Hogenkamp ook op haar Twitterpagina:



Ze ergerde zich de afgelopen dagen wel aan anderen, buiten het tennis. De verscherpte maatregelen van maandag begrijpt Hogenkamp. 'Een klein percentage verpest het nu ook eigenlijk voor de mensen die zich wel aan de richtlijnen houden. Niemand zit hier natuurlijk op te wachten.'

Niet vooruit kijken

Vooruit kijken heeft nu geen enkele zin, beseft Hogenkamp. 'Dat doe ik dan ook niet. Nu zouden we misschien weer half juni de baan op kunnen. Maar als het opnieuw later wordt, ben je toch weer wat teleurgesteld en dat werkt allemaal niet heel motiverend. Voor de deelnemers aan de Olympische Spelen is de klap het hardst denk ik. Die zijn vier jaar met dat toernooi bezig geweest. Voor ons is ieder seizoen hetzelfde, waar nu wel een groot gat in ontstaat.'