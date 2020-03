Topsporters en corona: Jasmijn Lau is aan het gewichtheffen met wc-papier

'Thuiszitten in quarantaine? Daar was ik al een hele tijd mee bezig', zo lacht Jasmijn Lau vanuit Velp. 'Ik was een tijdje geblesseerd aan mijn voet en daardoor eigenlijk al in quarantaine aan het trainen. Ik merk eigenlijk geen verschil met nu.'

Dat komt ook omdat Lau in de categorie sporters valt die nog gewoon hun werk kunnen doen. 'Als duurloper mag ik nog gewoon het bos in gelukkig. Het enige wat ik niet mag is trainen in een groep. Maar dat deed ik dus toch al een tijdje niet.'

'Ik heb gelukkig een hond'

Maar hoe dan ook. Lau maakt zich wel een beetje zorgen over de coronacrisis. Ze is benieuwd wat voor maatregelen er allemaal gaan komen. 'Want als ik naar Spanje en Frankrijk kijk, die hebben een volledige lockdown. Dat willen ze gelukkig niet in Nederland, maar als het hier nodig gaat worden moet het maar. Ik hoop alleen dat mensen begrijpen dat het heel dom is om nu samen te komen. Ik hoop dat de mensen gaan luisteren. Als mensen dan toch nog eigenwijs blijven, dan hoop ik dat we net zoals in België wel alleen naar buiten kunnen.'

Tekst gaat verder onder de foto.

De angst voor veel mensen, maar ook bij de Velpse hardloopster, zit hem in de maatregel dat we helemaal niet meer naar buiten mogen, zoals in Spanje het geval is. Daar mag je alleen naar buiten om bijvoorbeeld je hond uit te laten.

'Gelukkig heb ik een hond. Ik heb al tegen mijn moeder gezegd dat ik hem dan claim. Dus als het zover komt, laat ik de hond uit. Hij heeft alleen maar korte pootjes, dus dat wordt dan een kort duurloopje voor mij', lacht ze.

Wc-papierworkout

Lau houdt zelf altijd al wel van lachen en gekkigheid, maar ze laat anderen ook graag meegenieten. Op haar Instagram laat ze iedereen bijvoorbeeld meegenieten hoe ze haar workout thuis doet met wc-rollen. 'Maar ik wil wel even zeggen dat we deze wc-rollen al voor de coronatijd hadden hoor. Mijn moeder is van nature al een hamsteraar. Dus we hadden nog een paar sixpacks wc-rollen.'

En daar kan Lau best leuke oefeningen mee doen. 'Als duurloper hoef ik geen hele zware krachttraining te doen, maar ik kan mij prima moe maken thuis. Ik had zelfs al spierpijn van mijn workouts thuis. Mijn trainer had me geïnspireerd om met wc-rollen te werken. Ik ben bijvoorbeeld gaan gewichtheffen met wc-rollen, stabilisatie-oefeningen gaan doen. Daarnaast kun je thuis ook van het traplopen een oefening maken. Ik ga hem gewoon honderd keer op en af. Je wordt er wel creatief door, ik vind het best leuk. Maar ik denk dat je op een gegeven moment ook wel alles gedaan hebt. Ik ben blij dat ik nog een tuin heb, bij lekker weer ga ik daar oefenen. Het zou veel erger zijn als je geen tuin hebt.'

Tekst gaat verder na de foto.

'Leven op orde gesteld'

Maar naast het trainen pakt de hardloopster ook wat huishoudelijke taakjes op. 'Ik heb mijn hele huis al opgeruimd nu. Door het trainen kon ik ook mijn studie niet altijd goed bijhouden en daar heb ik nu ook wat extra aandacht aan kunnen besteden. Het was altijd racen naar training en school. Nu heb ik de tijd om alles even rustig op orde te stellen. Eigenlijk kan ik wel zeggen dat ik mijn leven weer op orde heb gesteld de laatste tijd, haha.'

Lau hoopt dat de verveling binnenkort niet toe gaat slaan als ze alle klusjes gedaan heeft. 'Want natuurlijk heb ik zin om met mensen te zitten. Maar het scheelt wel dat iedereen in hetzelfde schuitje zit. Nu ga ik maar even naar mijn kamer in Nijmegen, om de planten daar water te geven. Ik zoek de afwisseling een beetje, anders wordt het wel saai hoor.'