Burgemeester Bruls: nog géén streep door Vierdaagse

Vandaag ging er al een streep door de Olympische Spelen en ook andere, grote, evenementen werden al afgelast. Dat is nog niet zo bij de Vierdaagse in Nijmegen waar ongeveer een miljoen mensen naartoe komen. 'We hebben het voordeel dat de Vierdaagse pas in de derde week van juli is. Maar we moeten wel reëel zijn, het kan zijn dat het evenement niet doorgaat. Vooralsnog houden we gewoon vol. Begin mei gaan we onze knopen tellen, dan weten we ook of er al een langere periode is van maatregelen waarbij evenementen niet door mogen gaan', zo stelt de burgemeester.

Alleen voor Nederlanders

Bruls sluit af dat er echt wel wordt nagedacht over het wandelfeest. 'We kunnen altijd ook nog aan andere mogelijkheden denken. Bijvoorbeeld de Vierdaagse misschien alleen open stellen voor wandelaars uit Nederland of Europa. We denken er zeker niet te licht over, maar de derde week van juli is nog een eind weg.'