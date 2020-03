Peter krijgt verrassingspakket van zijn moeder: 'Een hele lieve jongen'

Peter heeft naast het vice-voorzitterschap ook zelf een onderneming die hard wordt getroffen door de crisis. 'Ook ik ontkom niet aan de enorme terugloop in opdrachten. Zoals Johan Cruijff het ooit zei: elk nadeel heb z'n voordeel. De tijd die ik nu overhoud besteed ik aan het algemeen belang, dus laten we met z'n allen de schouders eronder zetten en gezond uit de crisis komen.'

Kanjer

Moeder Ceciel vindt haar zoon een echte kanjer en dus gaf ze hem op voor het verrassingspakket van Omroep Gelderland. 'Hij staat voor iedereen klaar en cijfert zichzelf altijd weg, een hele lieve jongen. De afgelopen dagen is hij persoonlijk bij alle ondernemers langs geweest om ze te informeren over alle richtlijnen en maatregelen.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Omroep Gelderland is een actie gestart om alle mensen die in deze onzekere, zorgelijke tijden gewoon door moeten werken, in het zonnetje te zetten. 'Wie verdient in deze onzekere tijden door het coronavirus een cadeautje voor het goede werk dat ze doen?' Iedere dag op radio en televisie wordt er iemand verrast.

