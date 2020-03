Sporters volledig achter uitstel Olympische Spelen

De Olympische Spelen in Tokio gaan dit jaar niet door. Ze worden verplaatst naar 2021. En daar staan onze Gelderse sporters volledig achter. 'Niemand betwijfelt of dit de juiste keuze is', zo stelt de Arnhemse badmintonster Selena Piek.

Annemiek van Vleuten: 'Niet de grootste teleurstelling'

'Een goed besluit, goed dat er nu duidelijkheid is.' De Wageningse wielrenster ziet het besluit gelaten aan. Het uitstellen van de spelen is niet de grootste teleurstelling voor haar dit seizoen. 'Ik keek vooral uit naar de Ronde van Vlaanderen, de Ardenner klassiekers en de Amstel Gold Race. Het leek me geweldig om daar in mijn wereldkampioentrui aan de start te staan. Dat dat allemaal niet doorging, dat vond ik pas echt erg.'

De spelen zijn niet afgelast, maar uitgesteld. Dus volgend jaar is er, als ze inmiddels 38 is, weer een nieuwe kans. 'Dat is dan ook wel een troost. De spelen worden ingehaald, die koersen waarschijnlijk niet. Ik was sowieso nog een jaar doorgegaan met wielrennen, maar had dat graag gedaan in een jaar zonder spelen. Ik vind een jaar met Olympische Spelen nooit zo fijn, er wordt door de media zoveel druk op gelegd. Alles gaat dan over de spelen terwijl er genoeg andere mooie wedstrijden zijn.'



Foto: ANP

Selena Piek: 'Volgend jaar kunnen we ook weer top zijn'

De in Arnhem wonende badmintonster Selena Piek is ook blij dat de spelen zijn uitgesteld. 'Want niemand twijfelt of dit de juiste keuze is. De gezondheid gaat altijd voor, niet de politiek of het geld. Gelukkig is daar naar geluisterd. Maar er ontstaan nu ook een hoop vragen. Wat gaan ze doen met de kwalificatie-eisen? Gaan we alles opnieuw moeten doen? En wanneer? Want als ze nu alles in een versneld traject gaan doen, dan is de kans dat mensen geblesseerd raken groter. En dan is er ook kans op competitievervalsing. In Azië hebben ze corona al meer onder controle, dan kunnen zij dus eerder beginnen en lopen wij achter. Daar moet wel goed naar gekeken worden.'

Alle sporters, dus ook Selena Piek, hebben wel getraind om dit jaar op de spelen top te zijn. Kan dat dan ineens wel zomaar volgend jaar weer het geval zijn? 'Ja, ik vind van wel. Je hebt toch ook elk jaar een WK of een EK. Als je dat niet kan, ben je een eendagsvlieg. Ik ben wel van mening dat de voorbereidingsperiode het allerbelangrijkste is. Dat is nu in de war geraakt, maar iedereen krijgt nu een nieuwe kans om zich voor te bereiden.'

Mike Foppen: 'Uit de Olympische bubbel komen'

De Nijmeegse hardloper Mike Foppen zegt dat het voor atleten nu voornamelijk even schakelen is. 'Het zal vast even duren voordat we uit de olympische bubbel komen, dat geldt ook voor mij. Dit is een mooi leermoment om flexibel te leren zijn en te dealen met wat je hebt. Het is fijn dat er een knoop is doorgehakt, dat zorgt ook voor een opluchting. Het gaat namelijk nu even niet om sport.'

Marijke Esselink: 'Iedereen kan zich nu kwalificeren'

De in Meddo wonende Marijke Esselink is al een tijdje thuis de meerkamp in haar achtertuin aan het doen, al is dat natuurlijk niet optimaal. 'Gelukkig zijn de spelen uitgesteld. Niemand kon zich op tijd voorbereiden. Het is voor iedereen eerlijker om het uit te stellen. Nu heeft iedereen tijd om zich te kwalificeren en op tijd fit te zijn.'

Marije van Hunenstijn: 'Ik hoop dat ik mijn kwalificatie houd'

De Apeldoornse hardloopster Marije van Hunenstijn zou dit jaar voor de eerste keer individueel lopen op de Olympische Spelen. Maar de klap komt voor haar niet extra hard aan nu, zo vertelt ze dinsdagmiddag. 'Het uitstel komt denk ik niet als een verrassing. Ik had al een tijdje niet het idee dat er spelen zouden zijn in juli. Ik dacht dat het misschien later dit jaar zou plaatsvinden, maar ik denk dat dit voor iedereen meer rust geeft. We kunnen nu gewoon opbouwen naar de spelen en echt kwalitatief goed trainen en ook wedstrijden lopen. Dat is fijner dan nu een gehaast seizoen moeten doen en dan naar de spelen gaan.'

Van Hunenstijn was een van de weinige Nederlandse atleten die al een kwalificatie op zak had voor Tokio. Maar of ze die kwalificatie nu voor volgend jaar ook heeft, is nog afwachten. 'Dat is toch wel een belangrijke vraag. Voor mij is het fijn als ik hem gewoon kan blijven houden, maar aan de andere kant zit er dan twee jaar tijdsverschil tussen de limiet en de spelen. Dat is misschien ook wel teveel tijd. Dus er is wel een beetje onzekerheid.'

Ook andere Gelderse atleten geven vandaag hun reactie, bijvoorbeeld op de sociale media:

Gert-Jan Wassink: 'Bizar hoor'

Gert-Jan Wassink uit Apeldoorn wilde later dit jaar nog een gooi doen naar de Spelen, maar weet nu dat dat zeker niet meer gaat lukken. 'Bizar hoor. Maar wel een goede beslissing. Ik had het idee voor de Spelen door een blessure misschien ook al geparkeerd.'

Alleen kijkend naar de prestaties vindt Wassink de uitstel al meer dan logisch. 'Je wil gewoon als organiserend land dat iedereen een super hoog niveau haalt. Dat er records zijn. En dat kan nu niet. Voor een individuele sporter is het traject er naar toe nog niet zo anders, want die kunnen zelf nog trainen. Maar als badmintonner of basketballer heb je wel een tegenstander nodig en dan is het nu niet mogelijk om jezelf naar een goed niveau te trainen.'

En dan de bezoekers: 'Ik baal echt super hard, heel klote'

En dan zijn er naast de sporters natuurlijk ook nog de bezoekers van de spelen. De Nijmeegse Marieke van den Hurk zou bijvoorbeeld deze zomer naar Tokio afreizen om de spelen te bezoeken. 'Ik baal nu echt super hard. Het is heel klote. We zijn er al zolang mee bezig om alles voor elkaar te krijgen: tickets, vliegtickets, overnachtingen. Daar ga je naar toeleven en naar uitkijken. Maar natuurlijk is deze beslissing ook heel begrijpelijk, we zagen het al wel aankomen de laatste weken. Het is voor ons nu even lastig of we volgend jaar wel kunnen gaan, want mogen we de tickets houden? En wat doen we met onze reis naar Japan toe?'