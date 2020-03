Defensie schenkt 10.000 kilo eten aan voedselbanken

Defensie geeft ongeveer 10.000 kilo etenswaren aan onder meer de Arnhemse voedselbank. Het gaat om 35 pallets met vleeswaren, zuivelproducten, groente, fruit, boter en sauzen. De etenswaren zijn over omdat een grote schietoefening in Duitsland niet doorgaat door het coronavirus.

Militairen hebben de producten afgeleverd in Arnhem, Groningen en Tilburg. De pallets stonden opgeslagen op het militaire complex in Bathmen bij Deventer. Een volle vrachtwagen vol eten ging naar Arnhem. Caroline van der Sluis, coördinator van de voedselbank in Arnhem: 'We hebben inderdaad een partij voedsel ontvangen van Defensie. Daar zijn we erg blij mee, zeker in deze tijd is dat erg welkom.' Een deel van het voedsel is inmiddels al verdeeld onder andere voedselbanken.

Militaire oefeningen afgelast

De etenswaren waren bedoeld voor troepen die aan een schietoefening in het Duitse Bergen Hohne meededen. Maar die schietoefening is afgelast om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De grote voorraad eten en drinken is dus over en Defensie besloot alles aan de voedselbank te schenken.

Het gaat om een eerste hoeveelheid, meldt Defensie. Er kom waarschijnlijk nog meer eten aan omdat ook andere militaire oefeningen zijn afgelast. De jungletraining in Belize gaat bijvoorbeeld ook niet door. De voeding die daarvan over is, gaat ook naar de voedselbank.

Zie ook: LIVEBLOG | In één dag 63 mensen overleden aan corona, 576 besmettingen in Gelderland