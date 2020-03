Huis-aan-huisbladen in gevaar door corona: 'Ik slaap aanzienlijk minder uren'

Door de coronacrisis trekken veel adverteerders zich terug, waardoor huis-aan-huisbladen in financieel zwaar weer terecht zijn komen. 'Het is heel cynisch. Onze journalisten werken zich in deze tijd driemaal in de rondte om mensen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, maar de inkomsten verdwijnen', zegt directeur Heiko Imelman van uitgever BDUmedia. 'Ik slaap aanzienlijk minder uren dan voor de corona-uitbraak.'

Koninklijke BDUmedia heeft in totaal dertig verschillende titels, waarvan 25 huis-aan-huisbladen. Onder meer in Barneveld, Ede, Nijkerk, Putten en Scherpenzeel.

Een groot gedeelte van de inkomsten wordt gegenereerd uit advertenties. 'Heel veel middenstand zit momenteel in een onzekere situatie. Er wordt massaal bezuinigd op advertentiekosten', legt Imelman uit. 'Deze week hebben we 50 procent minder inkomsten uit advertenties dan we normaal gesproken hebben. Ik verwacht zelfs een terugval van 70 procent ten opzichte van normaal.'

Behoefte aan nieuws

Toch is de behoefte aan nieuws door de corona-uitbraak alleen maar gegroeid. Immelman merkt dat er meer bezoekers op de websites van de lokale media komen en mensen veel de kranten lezen. 'Als de krant een halve dag te laat wordt bezorgd staat de telefoon hier roodgloeiend. Mensen willen juist nu op de hoogte blijven.'

Ook de journalisten merken dat de nieuwsbehoefte stijgt. 'We voelen de verplichting om nieuws te brengen. Wij hebben tenslotte een maatschappelijke rol. Mensen willen weten wat er in hun buurt gebeurt. Besluiten die burgemeesters momenteel nemen komen niet allemaal landelijk in het nieuws. Mensen willen van ons weten wat er in hun wijk gebeurt.'

Steun

Daarom vraagt Imelman om steun van de overheid en van de lezers. 'We hebben nu een donatieprogramma gestart waarin we aan onze lezers vragen abonnee te worden of een vrijwillige bijdrage te betalen', vertelt Imelman. 'Met gemeentes zijn we in gesprek om te vragen of ze ons willen steunen.'

Ondanks dat de directeur van BDUmedia verwacht dat de inkomsten uit advertenties blijven dalen, mikt hij op een nieuw advertentie model. 'Je ziet vanuit de samenleving veel nieuwe initiatieven ontstaan. We willen die proberen te steunen op een manier dat er voor ons ook wat in zit.'