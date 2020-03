Velpenaar ontslagen na stelen tasje van drie cent

'Op 20 februari heb ik voor de carnaval 20 poncho's gekocht bij de Action in Velp. Ik was alleen vergeten een draagstasje te kopen. Toen ik deze meenam zei ik: deze betaal ik morgen wel. De volgende dag heb ik hier niet meer aan gedacht en ging daarna op carnavalsvakantie. Toen ik een week later weer terugkwam kwamen er twee hoge heren binnen, die vroegen of ik even op gesprek wilde komen.'

Toen dacht Kossink dat er nog niet veel aan de hand was. 'Ik dacht dat het zou gaan om mijn promotie als ploegleider, omdat ik hiervoor naar voren was gedragen.' Maar dat bleek niet zo te zijn. 'Ze begonnen over het tasje dat ik niet had afgerekend. Ik heb nog drie keer aangeboden om het tasje te betalen, maar ze vonden het daarvoor te laat.'

En dus werd Kossink ontslagen om een tasje van drie cent. 'Het gaat om drie cent. Dat ga ik toch niet stelen?' De verontwaardigde Velpenaar onderneemt stappen om weer terug te komen bij de Action. 'Ik zou heel graag terug willen, daarom heb ik een advocaat ingeschakeld. Het zal wel niet gebeuren, maar een terugkeer is het liefste wat ik wil.'

Bekijk hier de ontslagbrief van Dennis Kossink:

'3 cent of 300 euro, dat maakt ons niks uit'

Maar bij elk verhaal zijn er twee kanten, zo ook nu. De Action laat via een woordvoerder weten dat het verhaal van Kossink niet helemaal klopt.

'Hij heeft 's ochtends boodschappen gedaan bij de Action en is naar huis gegaan. Toen heeft hij een tasje gepakt. De vulploegleider van die dag vroeg nog of hij die had betaald. De heer Kossink heeft aangegeven dat hij dat heeft gedaan. Daarna hebben wij dat op de kassabon gecheckt in het systeem en dat bleek niet zo te zijn. Toen zijn we met hem in gesprek gegaan.'

En in dat gesprek zou Kossink weer twee keer hebben gezegd dat hij zou hebben betaald. 'Toen vroegen we hem of hij dat kon aantonen, dat was niet zo. Daarna heeft hij toegegeven dat hij niet heeft betaald. En dan gaat het ons om het principe. Het gaat dan om drie cent, dertig cent of 300 euro. Je moet gewoon betalen wat je pakt en als je dan drie keer zegt dat je betaald hebt, dan is de rek eruit. Als hij meteen had gezegd: 'Sorry, ik heb nog niet betaald', dan was er niks aan de hand geweest. Wij vragen ons af waarom je daar over liegt. Het gaat bij ons om de eerlijkheid bij onze werknemers', zo stelt Moll.

'We zien wel of er een rechtszaak komt'

Dat Kossink nu een advocaat in armen heeft genomen is inmiddels ook bij de Action doorgekomen. 'Dat is zijn goed recht. Gelukkig mag iedereen dat doen. We zien wel of er een rechtszaak komt, maar wij kunnen niet met gelieg omgaan. Dat spijt ons heel erg.'