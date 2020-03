Sterrenhapje voor personeel Sint Jansdal Harderwijk

Normaal is de keukenbrigade van sterrenrestaurant Basiliek in Harderwijk druk met het maken van de meest exclusieve gerechten, maar in deze dagen van de corona-uitbraak is ook hun restaurant dicht. Toch zetten de koks zich in voor een ander goed doel; de medewerkers van het St Jansdal ziekenhuis elke avond verwennen met een lekker hapje.

Deze avond staat de madeleine op het menu. Chef Yornie van Dijk 'Het is een klein Frans koekje voor bij de koffie. Er is voor het personeel niet veel tijd om koffie te drinken, maar ik hoorde dat ze soms snel een bakkie tussendoor doen. Daarom maken we dit keer iets lekkers voor erbij.'

De corona-uitbraak heeft veel gevolgen voor het Harderwijkse restaurant. 'Natuurlijk hebben we hier veel last van en andere horeca in Harderwijk. Ook moet het niet te lang gaan duren. Maar toch zien we ook veel creativiteit.'

Voor het restaurant Basiliek was het al snel duidelijk dat ze iets voor het ziekenhuispersoneel wilden gaan doen. Het restaurant werkt namelijk al jaren samen met het ziekenhuis. Ook is eigenaar Rik Jansma ambassadeur van de Stichting Vrienden van het St Jansdal. 'We vinden dat het personeel het gewoon nu verdienen. Er wordt veel van hun gevraagd. Met dit kleins kunnen we ze laten zien dat we heel trots op hun zijn.' Aldus Van Dijk.

De bediening van het restaurant wil zich ook graag inzetten en daarom hebben zij een boodschappenservice opgezet. Mensen in Harderwijk die niet zelf een boodschappen kunnen of mogen doen, kunnen daarom contact opnemen met het restaurant.

