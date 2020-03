De yogalessen van Liek zijn gratis in deze tijd van corona

Dit is Liek Steevensz, 55 jaar oud, en ze geeft yoga les in Zevenaar. Het is even wennen dat ze dat vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet in haar reguliere yogastudio kan doen, maar op afstand blijft ze haar cursisten steunen met oefeningen voor ontspanning en balans.

'Juist in deze tijd vind ik het belangrijk om er te kunnen zijn voor mijn cursisten', vertelt Liek. 'Het zijn onwerkelijke tijden, bijna niet te bevatten wat er allemaal gebeurt als je naar de zoveelste persconferentie zit te lijken'. Twee weken geleden sloot Liek tijdelijk de deuren van haar yogastudio. 'Eerst dacht ik nog dat we wel konden volstaan met voldoende afstand tussen de matjes en thuis blijven als je snottert. Maar een paar dagen later besloot ik toch dat dat te risicovol was'.

Digitale wereld

Sindsdien geeft Liek online yogales, thuis in haar woonkamer. 'Mijn partner Paul filmt en zet de muziek erbij, dan zet ik de wekelijkse lessen online. Die zijn eigenlijk niet anders als in de yogastudio, alleen zijn mijn cursisten op afstand. Via Whatsapp kondig ik aan dat er weer een filmpje online gaat. Het is wel grappig, deze crisis heeft mij gedwongen de digitale wereld volledig te omarmen'. Tussendoor stuurt Liek haar cursisten audioberichtjes met ademhalingsoefeningen, korte berichten met bemoedigende woorden of een grapje en af en toe speelt ze voor camera een liedje op haar gitaar.

Gratis

De online lessen zijn gratis. 'Ja, juist in deze tijd, nu de wereld op z'n kop lijkt te staan en angst en onzekerheid voelbaar zijn, wil ik er zijn. En daar passen gratis lessen bij. Ik weet niet hoe lang ik dit zo kan blijven doen, want ik verdien zo niets. Maar zo lang als het kan, wil ik zo doorgaan. De huur voor de yogastudio is in ieder geval even stopgezet, dat helpt al enorm'.

Liek adviseert haar cursisten 's avonds na zes uur geen nieuws meer te kijken, want dan ga je gespannen naar bed. 'Vergeet niet, ontspanning is de sleutel tot gezondheid en geluk. Daar geloof ik heilig in', aldus Liek.