Heb ik misschien corona? Nijmeegs ziekenhuis controleert het via een app

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen komt ergens in de komende dagen met een digitale coronacheck. Inwoners uit de regio kunnen via een app controleren of ze het coronavirus hebben.

Mensen die zich aanmelden voor de app krijgen elke dag vragen over onder meer hoesten, koorts en verkoudheid. Een medisch team kijkt naar de gegevens en stuurt binnen 48 uur een berichtje via de app met advies en instructies. Wie gebeld wil worden, kan dat in de app aangeven.

'Belangrijke innovatie'

Als iemand het advies krijgt om contact op te nemen met bijvoorbeeld de huisarts, dan gelden volgens het CWZ de normale afspraken. Wie ernstig ziek is of een spoedvraag heeft, moet zelf met de huisarts bellen.

De app geldt niet als vervanging van de reguliere zorg of spoedhulp. 'Dit is een belangrijke innovatie om op een nieuwe manier de corona-pandemie te lijf te gaan, naast alle meer conventionele maatregelen', zegt bestuursvoorzitter Ale Houtsma.

Ook in Amsterdam

Het CWZ is het tweede ziekenhuis in ons land die met deze digitale check komt. De app is ontwikkeld door het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, samen met het bedrijf Luscii.

De app van het CWZ is bedoeld voor volwassenen uit de omgeving van Nijmegen. Ze hoeven geen patiënt van het ziekenhuis te zijn, maar moeten wel over een koortsthermometer beschikken. Via deze site kunnen mensen zich alvast opgeven voor als de app de lucht in gaat.