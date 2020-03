Vitesse stelt Duitser Spors aan als technisch directeur

De Duitser Johannes Spors wordt de nieuwe technisch directeur van Vitesse. De 37-jarige Spors is officieel per april aangesteld. Zijn contract loopt tot medio 2023.

Spors, die sportwetenschappen en politicologie stuurde aan de universiteit in Heidelberg, begon zijn loopbaan bij TSG 1899 Hoffenheim. Hij werkte bijna tien jaar voor die club. Hij deed daar eerst ervaring op in video-analyse en als hoofd scouting.

Na Hoffenheim ging hij aan de slag bij RB Leipzig. Zijn laatste club was HSV. Hij was in Hamburg verantwoordelijk voor transfers, de scouting en alle analisten. Hij vertrok er in september vorig jaar.

'Structureel meespelen om Europees voetbal'

Spors zegt dat hij voor zijn nieuwe functie bij Vitesse de basis heeft gelegd in Hamburg: 'Ik kijk er nu naar uit om mijn visie en ideeën bij Vitesse te implementeren. In de prettige gesprekken is de ambitie duidelijk uitgesproken. We willen structureel meespelen om Europees voetbal. Vitesse zie ik als een club met veel mogelijkheden en uitstekende faciliteiten. Ik ga mijn hele hebben en houden geven om samen met de club de volgende stappen te zetten.'

Algemeen directeur Pascal van Wijk zegt over de nieuwe man: 'We willen stappen vooruit maken en daarvoor is durf nodig. We zien in Johannes die gedreven en moderne professional. Daarnaast staat Johannes voor innovatie en heeft hij brede ervaring opgedaan in alle aspecten die terugkomen in het vak van technisch directeur. Ook neemt hij een vernieuwend netwerk, manier van werken en internationale ervaring met zich mee. Met Johannes aan het voetbaltechnische roer willen we graag voor de lange termijn slagen maken.'

Marc van Hintum, die de afgelopen periode als interim technisch directeur de honneurs waarnam, richt zich dan weer fulltime op zijn oorspronkelijke rol als hoofd scouting.

