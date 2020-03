Mondkapjes, vuurwerkbrillen, handgel! Heb jij al gedoneerd?

In heel Gelderland zijn mensen/organisaties bezig met inzamelen van beschermingsmiddelen zoals: mondkapjes, spat/vuurwerkbrillen, handgels, schorten.

Hieronder vindt u een overzicht van de acties die er zijn:

Regio Arnhem - Nijmegen

Stichting Driestroom in Elst is een organisatie die op plusminus 90 locaties in de regio die Arnhem -Nijmegen mensen met of zonder handicap zorg biedt. Wij hebben in samenwerking met Hotel van der Valk in Lent een inzamelingsactie op touw gezet om aan beschermingsmiddelen te komen voor onze clienten. Wij zijn dringend op zoek naar mondkapjes, schorten, beschermings of veiligheidsbrillen, handgels,. Hotel van der Valk, het nieuwe hotel langs de snelweg van Lent naar naar Nijmeegse Waalbrug is iedere dag bereikbaar om spullen in te leveren en wel op de volgende tijden. S'-morgens van 7.00 tot 9.00 en s'middags van 13.00 tot 14.00 en later op de middag van 17.00 tot 20.00 Stichting Driestroom is jullie hartstikke dankbaar voor jullie moeite en inzet om jullie beschermingsmiddelen aan ons te doneren.

Regio Achterhoek

In de Achterhoek zijn er verschillende organisaties zoals de Winterswijkse Uitdaging, Aaltense Uitdaging en Doetinchemse uitdaging die de handen ineen hebben gesloten en actie zijn gestart om beschermingsmiddelen als mondkapjes, spat/vuurwerkbrillen en handalcohol in te zamelen. Zoek in je garage, zolder, kluskamer, tuinhuisje, naar de dringend benodigde beschermmiddelen voor onze verpleegkundige, artsen, verloskundige en zorgpersoneel. Vraag je baas het magazijn door te struinen, zeg het aan je buren, familie, verre vriend..

We hebben verschillende depots speciaals voor grote hoeveelheden in Doetinchem , Aalten, Arnhem en de Liemers.Ook zijn wij een kliko actie gestart voor particulieren. Deze kliko's staan in Doetinchem, Aalten, Winterswijk.

Voor alle inleverpunten zie de website van de Doetinchemse Uitdaging.

Zie hier eigen een filmpje van de Doetinchemse Uitdaging:

Wij zorgen ervoor dat de spullen bij de juiste mensen terecht komen, nadat ze gesterisileerd en gesorteerd zijn.

Mocht u nog vragen hebben, reageren kan hieronder!