Gelderland zamelt beschermingsmiddelen in: 'Alles is nodig voor onze zorg om ons door de coronacrisis te helpen'

Zo sloten in de Achterhoek de Winterswijkse Uitdaging, Aaltense Uitdaging en Doetinchemse Uitdaging de handen ineen om beschermingsmiddelen als mondkapjes, spat/vuurwerkbrillen en handalcohol in te zamelen. Caroline Buse van de Doetinchemse Uitdaging: 'Wij hebben het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem en het ziekenhuis in Winterswijk gevraagd waar vooral behoefte aan is.'

Kliko's voor bescherming

Mensen met grote voorraden kunnen die afgeven in onder meer Doetinchem, Aalten, Arnhem en de Liemers. Daarnaast staan er in de plaatsen in de Achterhoek ook verschillende kliko's waar mensen de beschermingsmiddelen in kunnen doen: 'Om te voorkomen dat mensen zelf naar ziekenhuizen gaan om spullen af te geven, hebben wij bij supermarkten, gemeentehuizen en onder andere apotheken kliko's gezet.'

In Doetinchem, Aalten en Winterswijk staan inmiddels 15 kliko's:



Oproep

Om zoveel mogelijk spullen binnen te krijgen deed Caroline in Gelderland helpt een oproep aan alle mensen in de Achterhoek: 'Zoek in je garage, op zolder, kluskamer, tuinhuisje, naar de dringend benodigde beschermmiddelen voor onze verpleegkundige, artsen, verloskundige en zorgpersoneel. Vraag je baas het magazijn door te struinen, zeg het aan je buren, familie. Onze mensen in de zorg zijn er heel erg blij mee'

Stichting Driestroom

Niet alleen in de Achterhoek worden beschermingsmiddelen ingezameld. Ook in de regio Arnhem-Nijmegen is de Stichting Driestroom een actie gestart voor hun eigen zorginstelling. Stichting Driestroom in Elst biedt zorg aan mensen met en zonder handicap. 'Wij hebben samen met Hotel van der Valk in Lent een inzamelingsactie op touw gezet om aan beschermingsmiddelen te komen. Wij zijn dringend op zoek naar mondkapjes, schorten, beschermings of veiligheidsbrillen, handgels.' Het hotel is elke dag bereikbaar om spullen in te leveren.

Op de site van Gelderland helpt staat een overzicht van alle inzamelacties voor beschermingsmiddelen in Gelderland. Heeft u ook een actie? Laat het ons weten via Gelderland helpt.

Het platform Gelderland helpt zet TV, radio en internet in om Gelderlanders elkaar vrijwillig te laten helpen. In tijden van het coronavirus zetten veel Gelderlanders zich in voor provinciegenoten om elkaar te helpen.