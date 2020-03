'Het is prachtig', kinderen in Barneveld bakken taarten na oproep burgemeester

Door de uitbraak van het coronavirus mogen kinderen niet naar school. Volgens burgemeester Asje van Dijk is het een aparte situatie. Daarom vraagt hij via een videoboodschap aan hen om er het beste van te maken.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'Soms kun je ook dingen doen die je normaal niet doet. Bijvoorbeeld ontdekken hoe mooi het is om voor je ouders een lekkere taart te bakken. Stuur je mij een foto van die prachtige taart die je gebakken hebt? Dan smul ik op afstand mee', aldus de burgemeester.

Tientallen foto's

De oproep krijgt veel gehoor. Inmiddels zijn er tientallen foto's binnengekomen van kinderen die taarten bakken. 'Ik was echt heel enthousiast over de mooie foto's die ik dit weekend heb gekregen van kinderen die taarten aan het bakken zijn. Het is prachtig', reageert Van Dijk.

De oproep werd ook gezien door juf Gertine Vermeulen en meester Sebastiaan Mulder van de Prins Willem Alexanderschool in Barneveld. Zij wilden de oproep maar wat graag met de leerlingen delen.

'Op school maken we zelf een journaal voor alle ouders en kinderen. Toen we de oproep van de burgemeester zagen, hebben we die in ons journaal meegenomen. Maar we vonden dat we zelf het goede voorbeeld moesten geven', aldus Mulder.

Volgens beide docenten is de oproep van de burgemeester goed voor de kinderen. 'Naast dat taarten bakken een hele leuke bezigheid is, is het ook een hele leerzame bezigheid. Je bent met heel veel verschillende dingen bezig, het geeft ontspanning aan de kinderen en je bent bezig met mensen om je heen en niet alleen met jezelf', legt Vermeulen uit. 'Naast dat ze natuurlijk ook schoolwerk moeten doen, is dit wel een hele goede manier om te ontspannen.'

Heel Barneveld bakt

Kinderen kunnen hun creaties de komende tijd blijven insturen. 'Ik smul zeer zeker op een afstand mee', vertelt Van Dijk. Door het succes van de actie overweegt de gemeente om er in de zomer een competitie van te maken.

'Heel Barneveld bakt', oppert de burgemeester. 'Van de zomer gaan we deze oproep nog een keer herhalen. Dan gaan we er een mooie wedstrijd maken. Wie dan de mooiste taart heeft gebakken gaan we in het zonnetje zetten.'