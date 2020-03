Aardbeien- en frambozentelers vrezen tekort aan personeel

Frank Wilting teelt in Loo aardbeien en frambozen én hij is voorzitter van LTO glastuinbouw regio Oost. Ook bij hem staat de oogst voor de deur. Zelf red hij het met seizoenplukkers uit het dorp. Maar collega's zijn niet zo gelukkig. De LTO voorzitter: 'We horen vanuit alle hoeken dat het moeilijk is mensen te vinden. Arbeidsmigranten komen niet graag onze kant op. We maken ons best veel zorgen.' Seizoensarbeiders uit bijvoorbeeld Polen trokken eerder al naar huis.

De aankomende weken moet duidelijk zijn of de Polen weer terug komen. Zo niet, dan blijft een deel van de oogst aan de planten hangen en gaat het fruit verloren. Wilting: 'Als telers aardbeien en frambozen niet op tijd kunnen oogsten dan is het een verloren zaak. Het is een kwetsbaar product.'

In Polen zijn nog relatief weinig mensen besmet met het virus. De Poolse overheid voert een strenge grenscontrole waardoor het vorige week chaos was aan de Poolse grens. Mensen die het land in willen moeten twee weken in quarantaine. Seizoensarbeiders die al in Nederland zijn, blijven daarom liever hier. Er is twijfel bij de groep die nog naar Nederland moet komen.

Gelderse aspergetelers ondervinden geen last

De coronacrisis slaat verder om zich heen in de land- en tuinbouwsector. Gelderse aspergetelers zien hun omzet verminderen. Rob Derks uit Wijchen levert veel aan de horeca; 'Ik denk dat ik zeker dertig procent van mijn omzet kwijtraak, ik ben alle restaurants kwijt. Een paar werken er met Thuisbezorgd, maar ik denk niet dat ze daar ook asperges gaan bezorgen. Ik maak me daar zorgen over, het is toch mijn hoofdinkomen.'

Derks kijkt hij ook nog naar zijn eigen boerenwinkel. 'Al tijdens het telen is het hier vooral op zaterdag bomvol. Daar moeten we ook weer een oplossing voor zoeken. Ik wil sowieso een wasbakje neerzetten zodat mensen hun handen kunnen wassen. Verder weet ik gewoon nog niet hoe het verder zal lopen, daar is geen zinnig woord over te zeggen.'

Corona-creativiteit

De eerste creatieve oplossingen dienen zich al aan, zoals helponsoogsten.nl. En ook aan Omroep Gelderland laten kijkers weten te willen helpen met de pluk, na het zien van de televisie-uitzending en de video's op Instagram en Facebook. LTO zoekt ook naar oplossingen.

Wilting is blij met de aandacht voor zijn sector. Maar vraagt zich ook af of het echt een oplossing is. 'We hebben echt veel mensen nodig. Dat kunnen we niet zo met burgers oplossen.'