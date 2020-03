Sporten in coronatijd? Kijk naar Gelderland in Beweging

Door de verscherpte coronamaatregelen zitten sportscholen voorlopig dicht. Maar dat wil niet zeggen dat je stil moet blijven zitten, zegt Angeline van de Kraats van Sportservice Ede. 'We kunnen met z'n allen achter de geraniums zitten en alles triest vinden, of het zien als een uitdaging.'

Elke werkdag tussen 10.00 en 11.00 uur zendt Omroep Gelderland in samenwerking met Sportservice Ede het programma Gelderland in Beweging uit. 'Er is heel veel in en om het huis dat je kunt gebruiken om te sporten. Dat laten we in onze lessen zien', legt Van de Kraats uit.

De lessen zijn speciaal gericht op ouderen. 'Deze doelgroep zit thuis. Elke dag dat je ligt of zit, gaat je spierkracht achteruit. Ik ben zelf in de 40 en ik merk het al', lacht ze.

Elke dag wat anders

Elke uitzending begint met een kwartier gymnastiek, daarna volgt een kwartier lang een speciale les. Dat kan linedancen zijn, maar bijvoorbeeld ook stoelgym voor mensen die niet meer kunnen staan. 'Het is elke dag wat anders en iedereen kan in zijn eigen tempo meedoen. Het tweede halfuur wordt de les herhaald, dus dan kun je nog een keer oefenen.'

Na de eerste uitzending op maandag stroomden de reacties op Gelderland in Beweging binnen. Veel mensen waren blij met de oefeningen, sommigen vonden ze nog wat lastig. 'De oefeningen hoeven niet perfect te gaan, benadrukt Van de Kraats. 'We doen het voor die glimlach. Als je plezier hebt in bewegen, dan ga je bewegen.'

Kijk hieronder naar de uitzending van dinsdag 24 maart: