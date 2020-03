Wordt Beleef de Lente een kijkcijferkanon in coronatijd?

'Je zit echt mee te kijken in hun nachtelijke leven', zegt Mark Hessels, eigenaar van het erf waar het nest van de kerkuilen zich bevindt in het buitengebied bij Woold. 'Ze hebben nog geen eieren gelegd, dit is de fase waarin de uilen de paarband versterken', legt Hessels uit wat hij op de webcambeelden ziet.

Inmiddels hebben de uilen al voor de eerste keer gepaard: 'Ze besteden heel veel tijd aan elkaar en kruipen lekker dicht tegen elkaar aan. Dat is mooi om van dichtbij mee te maken.'

Vogels ambassadeurs

Naast de locatie van de steenuilen is via de webcam een tweede uil te volgen bij Winterswijk. 'Dat is wat wij samen met de gemeente en met de Vogelbescherming voor de camera’s willen brengen', zegt Ronald van Harxen, weblogger bij Beleef de Lente. 'Het waardevolle Winterswijkse cultuurlandschap. De vogels zijn daar de ambassadeurs van.'

Duizenden kijkers

Geplaatste video’s van de kerkuilen op het platform van de Vogelbescherming worden duizenden keren bekeken. Door de coronacrisis zijn mensen vaker thuis, wat ook invloed kan hebben op de kijkcijfers.

'Ik denk dat het een positieve impuls gaat geven, dat moet haast wel', denkt Van Harxen. Erfeigenaar Hessels hoopt ondertussen op de komst van kleine uilen. 'Het zou helemaal super zijn als we zelfs een tweede legsel zouden hebben, maar één legsel met goed broedsucces zou ik al geweldig vinden.'

Drie soorten in de Achterhoek

In totaal heeft Beleef de Lente webcams gericht op elf vogelsoorten verspreid door heel Nederland. Naast de twee uilensoorten zijn ook kauwen te volgen op webcambeelden vanuit Winterswijk.

'Hoe uniek is dat!', aldus Van Harxen over de oververtegenwoordiging van het dorp. 'We hadden eigenlijk alle soorten behalve de zee-arend en de ooievaar hier voor de camera kunnen brengen. Winterswijk heeft wat dat betreft heel veel te bieden, maar de soorten die we nu hebben, zijn wel echt Winterswijkse soorten.'

