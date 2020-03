Even geen corona: dit gebeurde er maandag nog meer in Gelderland

Bizarre ontsnapping: man ramt door hekken heen en rijdt op politiewagen in

Foto: News United

Een controle van een 30-jarige automobilist in Hattemerbroek is zondag totaal geëscaleerd. De man werd gevraagd om te stoppen, maar ging er vandoor in zijn auto. Hij ramde door twee hekken heen, veroorzaakte een aanrijding en stapte over in een andere auto om weg te komen.

VIDEO | Weesdasje Greta hardhandig gered door ontsnapte Jack Russel

Foto: Das en Boom

Als een hond je grijpt en je uit je hol sleurt is dat meestal je einde als das. Maar voor de piepkleine Greta uit Ede was het haar redding. Haar moeder was al dood. Inmiddels wordt ze liefdevol verzorgd in Nijmegen.

Vrouw (21) aangehouden wegens babbeltruc met 'bloed prikken'

Foto: Omroep Gelderland

De politie heeft een 21-jarige vrouw uit Ede aangehouden wegens babbeltrucs. De vrouw ging vorig jaar samen met een 22-jarige man uit Utrecht langs deuren om zogenaamd bloed te prikken. De twee deden dat in onder meer Utrecht, Ouderkerk aan de Amstel en Eindhoven.

Deur gemeentehuis Nijkerk weer open na aanrijding

Foto: Omroep Gelderland

De voordeur van het gemeentehuis in Nijkerk is weer in gebruik. De gevel werd op 6 maart geramd door een pick-up truck. Bezoekers van het gemeentehuis moesten sindsdien een zijdeur gebruiken.

