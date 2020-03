Bevrijdingsfestival Wageningen afgelast: 'Bevrijdend dat het nu definitief is'

Het Bevrijdingsdefilé op 5 mei in Wageningen gaat vanwege nieuwe maatregelen tegen het coronavirus niet door. Ook de nationale herdenking van de capitulatie van de Duitsers in Wageningen is van de baan, net als alle andere activiteiten om 75 jaar vrijheid te vieren.

'Wij zijn niet verrast, dit wisten we eigenlijk al wel. Maar dat het nu definitief is, is om terminologie te blijven wel bevrijdend. Nu kunnen we aan iedereen duidelijkheid geven dat het dit jaar niet op grote schaal doorgaat', zegt Toon van Asseldonk. De waarnemend burgemeester van Hattem is bestuursvoorzitter van de organisatie.

Toon van Asseldonk reageert op de afgelasting van het Bevrijdingsfestival Wageningen:

Op 5 mei zouden veel vertegenwoordigers uit de voormalige geallieerde landen en Duitsland en leden van het koningshuis in Wageningen aanwezig zijn.De afgelasting is een klap voor de horeca in Wageningen. 'Voor ons (de organisatie, red.) betekent het absoluut wat, maar wij leven van subsidies en hebben afgesproken dat we niet worden afgerekend op overmacht. Dat valt in het niet met de horecaderving in Wageningen. Het is een van de topdagen, die dagen hebben ze nodig om het hoofd boven water te houden.'

'Juiste beslissing'

Burgemeester van Wageningen Geert van Rumund spreekt van een juiste beslissing. 'Het is in het belang van ons allen dat we nu inzetten op het tegengaan van verdere verspreiding van het corona-virus. Daar passen helaas geen grootste activiteiten bij. Samen gaan we op zoek naar een passende viering van de 75 jaar bevrijding. Laten we daar met elkaar het verschil in proberen te maken. “

Online programma

De organisatie bekijkt samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei of onderdelen van het programma via internet bij de mensen thuis kunnen worden gebracht. 'We willen er toch aandacht aan geven, maar hoe dat moeten we nog uitwerken. We willen een aantal dingen heel graag delen; zoals het bevrijdingsvuur, de herdenking in de kerk in Wageningen en bij Hotel de Wereld. We willen dat onder de aandacht brengen aan al die mensen die thuis zitten.'