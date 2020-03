Oorlogsexpositie Gelselaar verplaatst naar Facebook

Alles ademt geschiedenis in de oude boerderij van Bie Swinkels in het Achterhoekse dorp Gelselaar. 'Hier had de expositie moeten plaatsvinden', zegt Arend Heideman van de Stichting Bie Swinkels. We lopen samen door de oude boerderij. 'We moeten omhoog.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder.

Een oude, smalle, houten trap leidt ons naar de zolder. 'Kijk hier staat de doos met de panelen.' Een voor een laat Heideman de panelen zien. Er staat allemaal informatie op over de oorlogstijd en de bevrijding van Gelselaar. 'Deze panelen hadden hier beneden te zien moeten zijn, maar dat kan nu niet doorgaan. Heel begrijpelijk overigens.'

Collectie van dorpsberoemdheid

De oorlogsexpositie van de Stichting Bie Winkels is opgebouwd uit de grote collectie die de drie jaar geleden overleden Jan Ruiterkamp (van Winkels) in zijn jeugd verzamelde.

Ruiterkamp was als Jan van Winkels een bekendheid in en rondom Gelselaar. Zijn boerderij en enorme collectie liet hij na. Als jonge boerenzoon verzamelde Ruiterkamp veel materiaal dat betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog.

Iedere dag een nieuw verhaal

We nemen een van de panelen mee naar beneden. 'Kijk en dan is het nu zaak om het ook op het internet te krijgen'. Via de Facebookpagina Teruglezen is de expositie toch te zien.

'Iedere dag plaats ik iets en mensen mogen het allemaal downloaden en lezen', legt Heideman uit. 'En voordeel is nu ook dat het bereik veel groter is, veel meer mensen nemen nu de tijd om de foto's te bekijken en de teksten te lezen.'

Tot 1 april wordt er iedere dag een nieuw hoofdstuk aan de pagina toegevoegd.