Dit zijn de antwoorden op uw coronavragen van maandag

Mag ik de hond nog uitlaten? Is de krant in mijn brievenbus besmettelijk? Kan ik nog mantelzorgen voor mijn vriendin? Hoe vermijd ik spanningen thuis? Het zijn maar een paar van de vragen die Omroep Gelderland maandag ontving. En hieronder, daar staan alle antwoorden.

Ashis Brahma is GGD-arts infectieziekten. Hij beantwoordt vandaag de volgende vragen:

Klopt het dat Gelderse ziekenhuizen geen toename van patiënten zien?

Nee, dat klopt niet. Ook in Gelderse ziekenhuizen loopt het aantal coronapatiënten op. We hebben gelukkig nog wel plek om Brabantse patiënten op te nemen.

Kan ik een paar keer per dag mijn hondje uitlaten?

Ja, dat kan. Als je maar anderhalve meter afstand houdt van andere mensen.

Is er een oplossing te verzinnen voor de krant in de brievenbus? Die heeft de bezorger aangeraakt. Daar kan je door besmet raken.

Als de krantenbezorger niet over de krant hoest, is er nauwelijks risico dat je besmet kan raken door de krant aan te raken. Ik ben ook niet zo bezorgd over post voor cliënten in verpleeghuizen. Ook daar moet iemand echt overheen hoesten om het coronavirus op een brief of kaart achter te laten. Vervolgens is de post zo lang onderweg dat het virus al gestorven is voor de brief of kaart arriveert.

Ik heb corona en ik zit in quarantaine. Ben ik straks echt immuun?

Dat weten we nog niet honderd procent zeker.

Ik ben mantelzorger voor een vriendin. Kan ik nog wel naar naar haar toe?

Dat ligt aan haar woonomstandigheden. In verpleeghuizen mag geen bezoek meer komen. Dat is de enige manier om onze kwetsbare ouderen te beschermen. Zelfs als je geen klachten hebt, kan je het virus overdragen. Als je toch wilt communiceren met een oudere persoon kan dat bijvoorbeeld wel op anderhalve meter afstand voor de deur. Een kopje koffie drinken, is te risicovol. Mijn advies is om samen te zingen en te dansen op afstand.

Ik ben tegen tbc ingeënt. Ben ik nu immuun voor het coronavirus?

Dat is nog onvoldoende onderzocht.

Kijk hier de uitzending terug. De tekst gaat eronder verder



Suzie Geurtsen is gedragspsycholoog. Zij beantwoordt de volgende vragen:

Je woont alleen. Hoe voorkom je eenzaamheid?

Ik kijk vooral hoe ik nog wel contact kan hebben met vrienden. Vooral online, door bijvoorbeeld te Facetimen en te Whats appen. Dat doe ik nu wel heel veel, want sociaal contact is zo belangrijk.

Hoe kan je spanningen thuis vermijden als je met z'n allen wekenlang de deur nauwelijks uit mag?

Ik zou vooral goede afspraken maken. Veel mensen hebben nog een bepaalde frustratie en spanning over de situatie waar we nu mee te maken hebben. Het vraagt veel van ons. Maar het helpt om te kijken wat er nog wel kan. En kijk ook goed wat je als gezin nodig hebt en welke taken moeten gebeuren. Daar moet je goede afspraken over maken. Probeer bijvoorbeeld te leven en te werken in aparte ruimtes. Maar we moeten vooral accepteren dat de situatie is zoals die is. Daar moeten we ook even aan wennen en dat kost tijd.

Helpen boetes om mensen te dwingen zich aan de regels te houden?

Het is beter als mensen zich aan de regels houden, omdat ze zelf de noodzaak zien. Boetes zijn niet de eerste optie, omdat mensen dan niet zelf de motivatie hebben om zich aan de regels te houden. Als je weer stopt met de boetes gaat het meteen weer mis. Maar uiteindelijk kan het een goede maatregel zijn om mensen te dwingen zich aan de regels te houden, want niemand vindt het leuk om boetes te betalen.

Is het goed om mensen zelf aan te spreken als je ziet dat ze de regels overtreden?

Dat kan een goede optie zien. Alles is nu nog heel onwennig en onzeker. Dan kijken mensen om zich heen om te zien wat het goede gedrag is. Als je elkaar gaat aanspreken, laat je zien hoe het moet. Dat is een hele krachtige manier om elkaars gedrag te beïnvloeden.

Waarom gaan mensen nog steeds allemaal naar dezelfde plek als dat iedere keer wordt afgeraden?

Het overgrote deel van de Nederlanders heeft zich keurig aan de regels gehouden. De ernst van de situatie begint goed door te dringen. Mensen gaan hun gedrag pas aanpassen als ze zelf de dreiging voelen. Het is ook belangrijk dat mensen de maatregelen van de overheid kunnen volgen en dat ze vertrouwen dat deze effect zullen hebben. En het kan dat deze beide factoren nog niet bij iedereen van toepassing zijn. Maar het kan ook dat mensen het teveel moeite vinden om zich aan te passen aan de nieuwe regels en dat ze liever hun kop in het zand steken.

Passen mensen zich sneller aan als er besmettingen komen in hun eigen omgeving?

Zeker. Maar het is ook belangrijk dat mensen zien dat de maatregelen van de overheid effect hebben. We strijden samen tegen dezelfde vijand.

Zijn de regels duidelijk genoeg?

Ik vind dat de overheid duidelijker moet maken wanneer je naar buiten mag en wanneer niet. Er wordt nu gezegd dat je zoveel mogelijk thuis moet blijven, maar wat is dat precies?