Alleen drie keer per week spelen in juni kan voetbalseizoen nog redden

Er moeten in de eredivisie nog negen speelrondes worden gespeeld plus twee inhaalwedstrijden en de bekerfinale. In de eerste divisie gaat het ook om negen speeldagen. Als de situatie het begin juni toelaat om weer samenkomsten toe te laten, kan de competitie worden hervat. Maar op 30 juni is de deadline, omdat veel contracten van spelers en trainer dan aflopen.

Promotie voor eerste drie

Daarom lijkt de enige optie om alle speeldagen om de drie dagen af te werken. Dat is naar verluidt de visie vanuit de voetbalwereld. De play-offs vervallen dan waarschijnlijk. De bovenste drie clubs van de eerste divisie promoveren dan. De Graafschap staat nu tweede. NEC is momenteel achtste en heeft een achterstand van tien punten op nummer drie Volendam.

Europees ticket

In de eredivisie degraderen bij dat scenario de onderste drie ploegen. Als de play-offs om Europees voetbal niet doorgaan, komt er een extra plek vrij via de stand. Als Feyenoord of FC Utrecht de beker wint en bij de eerste vier eindigt, is de vijfde plaats goed een Europees ticket. Vitesse staat momenteel drie punten achter de vijfde plaats.

De clubs hebben dinsdag overleg met de KNVB om de overgebleven scenario's door te nemen.