VIDEO | Weesdasje Greta hardhandig gered door ontsnapte Jack Russel

Het dasje heeft de naam Greta gekregen, naar Greta Thunberg, maar ook omdat ze zo gretig drinkt uit de fles. 'Ze groeit echt als kool. Haar gewicht is in twee weken tijd verdubbeld', vertelt Hester Bartels van de Vereniging Das & Boom uit Beek-Ubbergen. Ze heeft het diertje thuis in Nijmegen onder haar hoede genomen en verzorgt het door het onder meer op tijd de fles te geven.

Greta krijgt de fles (foto: Das & Boom)

Moeder kwam onder de trein

Een paar weken geleden ontsnapte een enthousiaste Jack Russel van het terrein van zijn baasjes in Ede en belandde in de buurt van een dassenburcht. Mogelijk aangetrokken door het gepiep greep hij het kleine dasje en nam het mee naar huis.

Dat is achteraf gezien de redding geweest van Greta want haar moeder bleek al dood. De burcht ligt in de buurt van een spoorlijn en de moeder is waarschijnlijk gegrepen door een trein.

'Aan de andere kant van het spoor is haar foerageergebied', vertelt Bartels. 'Zeker met jongen gaat ze een paar keer per nacht terug'. Greta bleek ook nog een broertje of zusje te hebben. Die werd later dood gevonden bij de burcht.

Geluk gehad

Greta heeft mazzel gehad dat de Jack Russel haar niet al te stevig te pakken heeft gehad. Ze was wel wat blauw. En kaal. 'Ze heeft nu nog steeds wat korstjes aan beide zijden van de kop en schouders', vertelt pleegmoeder Bartels. Een bijkomend geluk is dat de eigenaresse van de Jack Russel Greta opmerkte.

Die lag ergens buiten het huis.'Ze heeft geluk dat ze goede longen heeft en gepiept heeft. Het was 's avonds en die vrouw denkt: wat hoor ik nou?' In de kou had Greta het niet lang overleefd. 'Ze was nu al onderkoeld.'

Het is het jongste dasje ooit (tussen de 3 en 4 weken oud) dat door Das & Boom is opgevangen. Ondanks de jonge leeftijd van Greta is het de bedoeling om haar weer uit te zetten in het wild. Om dat voor elkaar te krijgen is er onder meer contact met experts uit Engeland.