Freddie Behie zal nooit meer zijn bokshandschoenen aandoen

'A fine chap', zo wordt Frederick 'Freddie' Behie op zijn militaire aanmeldformulier genoemd. Hij is een vrolijke allemansvriend uit Sheet Harbour, Nova Scotia. Geboren in een groot en liefdevol gezin en dol op vissen en boksen.

Volgens zijn zusje is hij tijdens de jaarmarkt in het dorp maar moeilijk te verslaan in de ring. Freddie werkt als timmerman en hij heeft een vriendinnetje, Abriel.

Op 26 maart 1942 meldt-ie zich aan bij het West Nova Scotia Regiment waar hij een opleiding tot motor-ordonnans krijgt. Op zijn motor moet hij berichten bezorgen tussen de linies en commandoposten. Een gevaarlijk klusje, want om ontdekking te voorkomen, moet hij in het donker zonder verlichting rijden op de hem onbekende wegen.

Aanrijding door geallieerde truck

In de late avond van 2 mei 1945 gaat het dan ook gruwelijk mis. Freddie wordt in de buurt van Nijkerk aangereden door een geallieerde truck, die hem in het donker over het hoofd ziet. Nog diezelfde avond sterft hij aan zijn verwondingen, pas 26 jaar oud. Hij wordt door zijn kameraden liefdevol begraven op een tijdelijke begraafplaats in Nijkerk.

Eén van zijn dienstmaten schrijft een brief aan Freddies moeder: 'Freddie was een hele goeie soldaat en een vriend voor alle jongens. Ik heb veel mannen zien sterven, moedertje, en is het dom van mij om u te vragen gelukkig te zijn? Want dat is altijd de laatste wens van een soldaat; dat zijn geliefden gelukkig zijn.'

Op 2 oktober 1945 wordt Freddie herbegraven op de Canadese begraafplaats in Groesbeek. Op de veranda van zijn ouderlijk huis hangen nog jarenlang Freddies bokshandschoenen als een stille herinnering aan die vrolijke zoon en broer, 'a fine chap!'.

