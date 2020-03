Omroep Gelderland is er voor je, juist nu

Wij zijn er, juist nu in deze crisistijd. Het coronavirus grijpt steeds meer om zich heen en in Gelderland komen mensen massaal in actie om een ander te helpen. Het platform Gelderland Helpt van Omroep Gelderland zet zich in om mensen aan elkaar te verbinden en besteedt aandacht aan de initiatieven en hulpvragen via verschillende kanalen.

De aankomende tijd staat Gelderland Helpt volledig in het teken van corona hulp. Zowel op radio, tv, internet en Facebook besteden wij dagelijks aandacht aan de hulpvragen en aan de verschillende initiatieven die zijn opgezet om elkaar te helpen.

Coronahulp

Mensen bieden elkaar in deze coronacrisis spontaan en op grote schaal hulp aan. Van boodschappendiensten, hondenuitlaatservices tot maaltijden bezorgen of andere praktische hulp vanwege coronamaatregelen. Al deze initiatieven zijn te vinden op de kaart. Hier kun je ook jouw initiatief insturen, als deze nog niet op de kaart staat. Ook hebben we een aparte Facebookgroep waar mensen hulp kunnen vragen en initiatieven kunnen plaatsen. Hier kun je ook jouw eigen oproep plaatsen.

Heb je een hulpvraag? Geef deze dan online door via het aanmeldformulier.

Corona: vragen en antwoorden

Kunnen we nog wel naar verjaardagen? Of mag ik nog bij mijn oma op bezoek? Er leven een hoop vragen rondom het coronavirus. En wij proberen ze allemaal te behandelen. Daarom zijn er de hele week live-uitzendingen waarin kijkers vragen kunnen stellen over het coronavirus. Stel jouw vraag en misschien wordt deze in Corona: vragen en antwoorden beantwoord.

Radio

Op Radio Gelderland worden om 10.40 uur en 11.40 uur hulpvragen of initiatieven uitgelicht en tussen 13:00 en 13:30 beantwoorden we dagelijks vragen. In het lunchprogramma stelt presentatrice Irene ten Voorde deze vragen aan een arts van de GGD en een internist-infectioloog van het Nijmeegse Radboudumc. Bekijk hier onze frequenties en de livestream.

Verrassingspakket

Gelderland Helpt wil deze dagen ook mensen in het zonnetje gaan zetten. Er wordt namelijk een groot beroep gedaan op mensen die werken in de zogenaamde vitale sectoren, zoals zorg, opvang, de brandweer en politie en de supermarkten. Zij kunnen niet thuis werken en moeten iedere dag gewoon naar hun werk.

Voor deze werkende kanjers zijn het enorme drukke, hectische tijden. Om ze allemaal een hart onder de riem te steken, is het mogelijk om via Gelderland Helpt deze mensen te verrassen met iets lekkers. Ken je iemand, laat het ons dan weten! En wij sturen dan misschien wel een verrassingspakket.

Groetjes Aan

In Groetjes Aan kun jij de groetjes doen aan bijvoorbeeld jouw opa en oma die in een verzorgingstehuis zitten en die je nu niet kan bezoeken. Of verras je oom en tante met een videoboodschap omdat ze binnenkort 50 jaar getrouwd zijn! Elke werkdag om 17.20 uur worden deze videoboodschappen uitgezonden in onze extra TV uitzending Corona: vragen en antwoorden. Met dit initiatief willen we mensen een hart onder de riem steken in tijden van het coronavirus. Opgeven kan hier.

Live-blog

De meest actuele informatie over het coronavirus lees je op onze liveblog. Deze vind je online, of download onze app.