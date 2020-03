Kaartjes maken voor eenzame ouderen

Een bezoekje van een familielid of een kennis is voor veel ouderen in verzorgingshuizen een hoogtepunt op hun toch al lange dagen. Door het corona-virus mogen deze mensen helaas geen bezoek meer ontvangen. Miranda van Seters wil deze mensen graag een hart onder de riem steken en stuurt met enige regelmaat kaartjes naar het Gasthuis in Millingen.

De kaartjes maakt ze zelf en ze schrijft er iets persoonlijks op. Wat haar bezighoudt bijvoorbeeld, of over haar hobby's. Nu haar dochters van school thuis zitten, gaan ze samen aan de slag om de kaartjes te maken en te versturen. Miranda wil ook andere mensen oproepen om mensen een kaartje te sturen. Juist nu, is het extra belangrijk. ,,Het wordt ontzettend gewaardeerd. Ouderen zetten het kaartje in hun woonkamer en laten het aan iedereen zien. Ze bespreken ook vaak samen de dingen die er op staan. Uiteraard zal ik nu ook iets over het corona virus schrijven.''