Anita kookt afhaal- en bezorgmaaltijden voor de buurt: 'Niks doen is geen optie'

Het buurthuis in de wijk Malburgen is normaal rond etenstijd gezellig gevuld met zo'n 30 mensen die voor 2 euro een maaltijd kunnen eten. Studenten, ouderen en mensen met een migratieachtergrond zijn vaste klant. De vaste kok is Anita Arnold.

Nu de coronacrisis is uitgebroken is het stil in buurthuis Huis voor de Wijk. Behalve in de keuken. Helemaal niks meer doen ziet Anita niet zitten. 'Ik kan zo een steentje bijdragen', vertelt ze terwijl ze in een grote pan bami roert. 'Niks doen is namelijk geen optie voor mij.'

Sinds donderdag is Anita al aan het koken. Ze heeft nu een vaste klantenkring van zo'n acht mensen. 'Ik kan hier wel voor 100 man koken', vertelt ze. 'En ik maak er ook gebruik van om elkaar niet meer te besmetten. Je hoeft zo niet meer zo vaak naar de supermarkt.'

Het liefst bezorgt Anita de maaltijden. De kans om het coronavirus te verspreiden is zo het kleinst. Maar afhalen kan ook. 'Maar je mag het pand niet in', benadrukt ze. En ook deze bezorg- en haalmaaltijden zijn slechts 2 euro, met dank aan een subsidie van de gemeente Arnhem.