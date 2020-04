Harlan Keely, doodgeschoten door een sluipschutter

OTTERLO -

'At the going down of the sun and in the morning we will remember them'. Dat staat er op het monument in Otterlo dat herinnert aan de 'Slag om Otterlo'. Bij deze slag komen vier inwoners van Otterlo, zes Britse militairen en zestien Canadese bevrijders om het leven. Een van hen is Harlan ‘Hal’ Keely.