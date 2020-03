Wij zijn Gelderland: We moeten de crisis niet 'dramatificeren'

De tongval van Gabe van der Zwaag verraadt dat hij niet geboren en getogen is in zijn woonplaats Arnhem. De 75-jarige Fries is via veel omzwervingen in Arnhem terecht gekomen. ‘Ik houd op de juiste wijze van mij geboortegrond. Ik ga er niet naar terug maar vind het wel fijn om af en toe terug te gaan.’

'Ik woon nu acht jaar alleen in dit huis. Mijn vrouw is helaas overleden. Ik ben 75 maar doe nog genoeg. Ik heb nog veel dingen die ik wil doen. Zo zou ik graag een radio maken die zonder batterijen werkt. Of een paar mooie fietstochten door Nederland maken.'

Veerponttrein

Bang dat hij het virus krijgt heeft hij niet. Meneer Van der Zwaag let goed op en vult zijn dagen met het het opruimen van zijn huis en andere hobbies waar hij druk mee is. 'Ik houd ook erg van treinreizen. Vorig jaar hoorde ik dat de de laatste veerponttrein zou gaan stoppen. Dat is een trein die in Denemarken op een pont gaat. Ik ben toen niet lang daarna die kant op gegaan. Ik wilde dat toch graag een keer zien.'

Luister hier naar het brievenbusgesprek met Gabe. De tekst gaat eronder verder



Anglofiel

Denemarken is hij dus geweest. Maar ook in Engeland en België vertoeft hij graag. Maar het allerliefst in Engeland. 'Ik ben een echte Anglofiel. Maar hoe ze daar soms te werk gaan snap ik niet zo. Ik vind het qua taal en prachtig land maar over de mensen en hun handelswijzen ben ik minder te spreken.' daarmee doelt hij onder meer op de aanpak van de Coronacrisis.

'Kijk ik kijk best tevreden naar onze aanpak. We moeten het hier niet dramatificeren. Dat is geen woord, dat woord heb ik verzonnen. Daarmee bedoel ik dat we het niet extra zwaar moeten aansterken. Er zijn ook mooie dingen om van te genieten. Als we dat doen dan komt er vanzelf licht aan het einde van de tunnel. het is alleen te hopen dat die tunnel niet te lang duurt. '